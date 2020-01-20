Source: Russia – Council of the Federation

Н. Косихина и И. Каграманян приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею Ярославского художественного музея.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина и первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти региона Игорь Каграманян приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею Ярославского художественного музея.

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Как отметила Наталия Косихина, это знаменательное событие является значимым не только для Ярославля, но и для всей России. «Ведь музей — особое место для всех ярославцев и гостей города, подлинная жемчужина исторического и культурного наследия региона. Музей динамично развивается, привлекает гостей содержательной экспозицией, востребованными творческими инициативами, выступает в качестве образовательной площадки», — сказала парламентарий.

Музей — особое место для всех ярославцев и гостей города

Наталия Косихина обратила внимание, что в богатейшей коллекции музея представлены произведения XIII-XXI веков. «Гордость собрания — ярославская школа иконописи, провинциальный портрет, произведения парижского периода творчества Константина Коровина, эталонные полотна мастеров русского авангарда».

«Ежегодно Ярославский художественный музей посещают более 200 тысяч человек, и число гостей постоянно растет. Отмечая энтузиазм, профессионализм сотрудников, желаю, чтобы все амбициозные стремления обязательно претворялись в жизнь», — заключила сенатор.

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