Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ#НПО Лавочкина20.01.2020 15:25

Одна шестая часть неба от «Спектр-РГ»

Прошло больше месяца с начала регулярного обзора всего неба российской обсерваторией «Спектр-РГ», двигающейся по орбите в районе точки либрации L2 на расстоянии 1,5 млн км от Земли и вращающейся вокруг оси, направленной на Солнце. За это время телескопы обсерватории покрыли более 1/6 части всей небесной сферы и продемонстрировали замечательные возможности «Спектра-РГ» по картографированию рентгеновского неба.

К середине июня 2020 года все небо будет покрыто целиком, а через 4 года каждый участок неба будет покрыт 8 раз, увеличив чувствительность обзора в рекордные 20-30 раз по сравнению с существующим.

На изображении выше показана карта половины неба в диапазоне 0.4-2 кэВ, полученная телескопом eROSITA. Оси телескопов обсерватории описывают большие круги на небе, проходящие через северный и южный полюса эклиптики. На карте четко видна темная полоса, связанная с поглощением мягкого рентгеновского излучения газом и пылью в Плоскости Галактики.

Яркая диффузная область в правой части галактики — это знаменитый «Северный полярный шпур», область повышенной яркости радиоизлучения в форме дуги. Другая яркая область вблизи Плоскости Галактики — это мощнейшая область звездообразования в нашей Галактике, известная под названием Лебедь Х. Вне этих областей рентгеновское излучение определяется многочисленными активными ядрами галактик и скоплениями галактик.

Разрешение карты всего неба не позволяет увидеть на нём отдельные источники, хотя их сейчас уже зарегистрировано более 10 тысяч. Для иллюстрации возможностей телескопа на врезке показан небольшой участок неба (2×2 градуса) с лучшим разрешением.

Обсерватория «Спектр-РГ» продолжает сканирование и каждый день добавляет полоску шириной 1 градус на эту карту. Темная полоса на карте связана с коррекцией орбиты спутника, когда телескоп eROSITA был выключен на некоторое время.

Показанные изображения были получены в рамках российской квоты наблюдательного времени телескопа eROSITA и проанализированы сотрудниками отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.

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Российский космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев;

Научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия): доктор физ.-мат. наук Михаил Николаевич Павлинский;

Научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия): доктор Петер Предель.

Основная цель миссии: построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

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