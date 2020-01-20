ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало благотворительную помощь Ахмедкентской средней школе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 января 2020, 15:15

20 января в рамках благотворительной помощи работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала» передали Ахмедкентской средней школе имени Мурадали Саламова компьютеры, проекторы и интерактивные доски.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» регулярно осуществляет поддержку общеобразовательных учреждений республики, осознавая необходимость использования в современном процессе обучения мультимедийных средств и цифровых решений. Особое внимание уделяется оснащению сельских школ.

«В настоящее время в нашей школе обучается около сотни ребят, и я от имени учеников, педагогического коллектива и себя лично хочу выразить искреннюю благодарность ООО „Газпром трансгаз Махачкала“ за оказанную поддержку и помощь. Привлечение в образовательный процесс современного оборудования скажется на успеваемости и достижениях учащихся нашей школы», — сказала директор Ахмедкентской средней школы Хадижат Габибулаева.

«Очевидно, что в век стремительного развития информационных технологий освоение инновационных образовательных программ, внедрение новых технологий и их использование в практике школы крайне важно, — отметил генеральный директор ООО „Газпром трансгаз Махачкала“ Александр Астанин. — И в данном ключе благотворительная помощь в виде современного интерактивного оборудования для сельской школы — это не просто поддержка образовательного учреждения, а вклад в формирование будущего!»

Справка

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспорт газа потребителям Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа РФ. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — более 11млрд куб. м. В составе компании 12 филиалов, в том числе 5 управлений магистральных газопроводов, Управление аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технический центр, Учебно-производственный центр.

На предприятии внедрены системы менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015 и менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001:2007. Коллектив насчитывает около 2 тыс. человек.

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