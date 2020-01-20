О. Мельниченко: Необходимо установить прямые запреты на размещение хостелов в цокольных этажах и подвальных помещениях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал ситуацию в пермском хостеле, где в результате прорыва трубы отопления погибли люди.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области прокомментировал ситуацию в пермском хостеле, где прорыв трубы отопления привел к человеческим жертвам.

«Произошла огромная трагедия», — сказал сенатор, отметив, что к ней привела изношенность коммуникаций, которые работали в здании, начиная еще с 1960-х гг., а также отсутствие эвакуационных выходов.

«Согласно российскому законодательству, в принципе этого хостела в подвальном помещении не должно было быть. Статья 36 Жилищного кодекса четко определяет, что может размещаться в общедомовом имуществе, а что не может», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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Вместе с тем, продолжил парламентарий, в санитарных правилах и строительных нормах говорится о том, что хостелы могут размещаться в зданиях при условии, если они обеспечиваются автономными источниками водо- и теплоснабжения.

«Необходимо, во‑первых, разобраться, кто давал разрешение на размещение хостела в подвальном помещении этого дома, есть ли на это согласие жильцов дома, потому что это общедомовое имущество, как осуществлялись проверки деятельности хостела, в том числе службами Роспотребнадзора, Ростехнадзора и пожарного надзора. Думаю, на эти вопросы нам ответит следствие», — сказал парламентарий.

Необходимо разобраться, кто давал разрешение на размещение хостела в подвальном помещении

Олег Мельниченко также сообщил, что сегодня состоялось совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсуждалось трагическое событие в Перми. «Принято решение дополнительно проанализировать действующую нормативно-правовую базу, не только Жилищный кодекс, но и подзаконные акты, и в ближайшее время внести предложение установить прямые запреты на размещение хостелов в цокольных этажах и подвальных помещениях».

Глава Комитета СФ подчеркнул, что сенаторы будут работать над этим вопросом. Потребуется, в частности, внести изменение в пункт 4 статьи 36 Жилищного кодекса, считает законодатель.

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