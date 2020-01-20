Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил модератором «круглого стола» в рамках XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области стал модератором «круглого стола» на тему «Городская среда для жизни и здоровья», который состоялся в рамках XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».

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По словам сенатора, это крупное мероприятие, нацеленное на формирование здорового образа жизни, дает возможность познакомиться с технологиями будущего в диагностировании и лечении заболеваний, новыми формами организации медицинской помощи и подходами к подготовке профессиональных кадров.

Игорь Каграманян отметил высокую организацию Ассамблеи, качественную и информативную выставку, интересную как для профессионального сообщества, так и для гостей.

«Здравоохранение Москвы – флагман отечественного здравоохранения. Во многом те тенденции, которые являются системообразующими для отрасли, формируются в столице. Активно идет строительство и реконструкция объектов здравоохранения, создаются условия для формирования и ведения здорового образа жизни, внедрен новый формат диспансеризации населения, успешно реализуется проект «Павильон здоровья», — сказал парламентарий.

Кроме того, продолжил сенатор, хорошо зарекомендовал себя реализуемый масштабный проект по выявлению лучших профессионалов среди медицинского сообщества и привлечению врачей к непрерывному повышению уровня квалификации «Московский врач».

Здравоохранение Москвы – флагман отечественного здравоохранения

Представители социального блока Москвы успешно делятся опытом, достижениями, лучшими практиками с регионами, подчеркнул Игорь Каграманян.

В ходе заседания обсуждались вопросы формирования здоровой и безопасной городской среды, достижения российской столицы в решении главных урбанистических задач в контексте мировых трендов.

В работе «круглого стола» приняли участие руководитель Департамента капитального ремонта г. Москвы Алексей Елисеев, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Виктор Тутельян, российские и иностранные эксперты.

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