При поддержке ПАО «Газпром» стартовал фестиваль «Первозданная Россия»

Source: Gazprom in Russian

Справка

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского создан в 1995 году по инициативе ПАО «Газпром». На протяжении более 20 лет фонд следует своей главной цели — достижению устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития общества на основе научного наследия академика Владимира Ивановича Вернадского.

Участниками фонда являются более 30 организаций во главе с его учредителем ПАО «Газпром». Фонд обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН и ЮНЕСКО.

Фонд выступаетв роли посредника, выстраивая сотрудничество с органами государственной власти, ведущими промышленными предприятиями, образовательными, научно-исследовательскими учреждениями, некоммерческими и коммерческими структурами, в ходе реализации экологических проектов.

Фонд регулярно награждает российских ученых, государственных деятелей, представителей общественных организаций за особые заслуги и научные достижения в области экологии и охраны окружающей среды.

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