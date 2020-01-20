Сборная России стала победителем общекомандного зачёта Чемпионата Европы по санному спорту

Source: Russia Ministry of Sport

С 18 по 19 января в Лиллехаммере (Норвегия) прошёл Чемпионат Европы по санному спорту, совмещённый с этапом Кубка мира. Было разыграно четыре комплекта наград. Российские спортсмены первенствовали в общекомандном зачёте, завоевав две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Второе место разделили сборные Австрии и Италии (1-1-0), третьей стала команда Германии (0-1-0).

«Золото» Чемпионата Европы в шестой раз в карьере завоевала Татьяна Иванова. В одноместных санях россиянка показала результат 1 минута 35,482 секунды. «Бронзу» получила Виктория Демченко (+0,170). На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Германии Юлия Таубиц (+0,142).

Александр Денисьев и Владислав Антонов принесли «золото» в копилку нашей сборной в заездах мужских двоек. Российские саночники преодолели дистанцию за 1 минуту 35,585 секунды. Впервые в соревнованиях экипажей россияне стали чемпионами континента. Бронзовые награды достались Владиславу Южакову и Юрию Прохорову (+0,172). Второе место заняли представители Австрии Томас Штеу и Лоренц Коллер (+0,100).

В одноместных санях среди мужчин серебряную медаль выиграл Семён Павличенко, показавший результат 1 минута 37,911 секунды. Роман Репилов стал бронзовым призёром (1.37,965). Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер (1.37,737).

В эстафете российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко, Александра Денисьева / Владислава Антонова заняла пятое место. Победили австрийцы, «серебро» у итальянцев, «бронза» в активе представителей Латвии.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с наградами Чемпионата Европы по санному спорту и желает новых высоких достижений и побед!

Фото: Федерация санного спорта России

Пресс-служба Минспорта России

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