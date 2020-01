List of credit institutions with appointed authorised representatives of the Bank of Russia (17.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation in English

As of 01.01.2020, authorised representatives of the Bank of Russia, acting in compliance with Article 76 of Federal Law No. 86-FZ ‘On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)’, dated 10 July 2002, were assigned to 114 credit institutions.No.

List of credit institutions with appointed authorised representatives of the Bank of Russia

Reg. No.

Central Federal District

Moscow and Moscow Region

1.

JSC UniCredit Bank

1

2.

JSC BCS Bank

101

3.

JSC JSCB CentroCredit Bank

121

4.

JSC RN Bank

170

5.

LLC Home Credit and Finance Bank

316

6.

Bank GPB (JSC)

354

7.

Interprogressbank (JSC)

600

8.

PJSC Post Bank

650

9.

PJSC Moscow Industrial Bank

912

10.

VTB Bank (PJSC)

1000

11.

PJSC Plus Bank

1189

12.

JSC ALFA-BANK

1326

13.

Vozrozhdenie Bank (PJSC)

1439

14.

PJSC JSCB Sviaz-Bank

1470

15.

PJSC Sberbank

1481

16.

JSC Timer Bank

1581

17.

SDM-Bank PJSC

1637

18.

PJSC MOSOBLBANK

1751

19.

Inbank Ltd

1829

20.

JSCB FORA-BANK (JSC)

1885

21.

JSCB Lanta-Bank (JSC)

1920

22.

PJSC CREDIT BANK OF MOSCOW

1978

23.

JSCB PERESVET (PJSC)

2110

24.

Cetelem Bank LLC

2168

25.

PJSC Bank Otkritie Financial Corporation

2209

26.

TKB PJSC

2210

27.

JSC Banca Intesa

2216

28.

QIWI Bank (JSC)

2241

29.

PJSC MTS BankMTS Bank

2268

30.

PJSC ROSBANK

2272

31.

PJSC BANK URALSIB

2275

32.

JSC Russian Standard Bank

2289

33.

Absolut Bank (PAO)

2306

34.

JSC Bank SOYUZ

2307

35.

JSC Bank DOM.RF

2312

36.

JSC JSCB Evrofinance Mosnarbank

2402

37.

PJSC SCB Metallinvestbank

2440

38.

ING BANK (EURASIA) JSC

2495

39.

JSC CB Poidem!

2534

40.

JSCB NOVIKOMBANK, JSC

2546

41.

JSC CB Citibank

2557

42.

JSC JSCB INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB

2618

43.

JSC Tinkoff Bank

2673

44.

CB LOCKO-BANK (JSC)

2707

45.

JSC BM-Bank

2748

46.

PJSC Investtradebank

2763

47.

JSC OTP Bank

2766

48.

AVANGARD JSB

2879

49.

JSCB AGROPROMCREDIT

2880

50.

BBR Bank

2929

51.

JSC ROSCOSMOSBANK

2989

52.

Expobank LLC

2998

53.

JSC Nordea Bank

3016

54.

PJSC RGS Bank

3073

55.

JSC NS Bank

3124

56.

SKS Bank, LLC

3224

57.

PJSC Promsvyazbank

3251

58.

PJSC Bank ZENIT

3255

59.

JSCB INTERPROMBANK

3266

60.

NB TRUST

3279

61.

Bank RRDB (JSC)

3287

62.

LLC HSBC Bank (RR)

3290

63.

JSC Raiffeisenbank

3292

64.

NCI JSC National Settlement Depository

3294

65.

Credit Europe Bank (Russia) Ltd.

3311

66.

JSC SME Bank

3340

67.

JSC Rosselkhozbank

3349

68.

CB Renaissance Credit (LLC)

3354

69.

JSC SMP Bank

3368

70.

JSC Bank Finservice

3388

71.

JSC National Standard Bank

3421

72.

CCP NCC

3466-CK

Kaluga Region

73.

JSC Gazenergobank, Kaluga

3252

Kostroma Region

74.

PJSC Sovcombank, Kostroma

963

75.

JSC CB Modulbank, Kostroma

1927

76.

JSC JSCB EXPRESS-VOLGA, Kostroma

3085

Kursk Region

77.

PJSC Kurskprombank, Kursk

735

North-Western Federal District

Vologda Region

78.

BANK SGB PJSC, Vologda

2816

Saint Petersburg

79.

JSC BANK ROSSIYA

328

80.

Bank Saint Petersburg PJSC

436

81.

Tavrichesky Bank (JSC)

2304

82.

PJSC BALTINVESTBANK

3176

Volga Federal District

Kirov Region

83.

CB Khlynov JSC, Kirov

254

84.

PJSC Norvik Bank, Kirov

902

Republic of Mordovia

85.

JSC-IB KS BANK (PJSC), Saransk

1752

Nizhny Novgorod Region

86.

PJSC NBD-Bank, Nizhny Novgorod

1966

87.

PJSC SAROVBUSINESSBANK, Sarov

2048

Samara Region

88.

JSC CB Bank Solidarnost, Samara

554

89.

LLC Rusfinance Bank, Samara

1792

Saratov Region

90.

JSC Econombank, Saratov

1319

Republic of Tatarstan

91.

LLC Bank Avers, Kazan

415

92.

PJSC AK BARS BANK, Kazan

2590

Udmurt Republic

93.

PJSC BystroBank, Izhevsk

1745

Southern Federal District

Krasnodar Territory

94.

CB Kuban Credit Ltd, Krasnodar

2518

Rostov Region

95.

PJSC CB Center-Invest, Rostov-on-Don

2225

Republic of Crimea and Sevastopol

96.

RNCB, Simferopol

1354

97.

JSC GENBANK, Simferopol

2490

Urals Federal District

Sverdlovsk Region

98.

UBRD PJSC, Yekaterinburg

429

99.

PJSC SKB-Bank, Yekaterinburg

705

100.

JSC VUZ Bank, Yekaterinburg

1557

101.

PJSC METKOMBANK, Kamensk-Uralsky

2443

Tyumen Region

102.

JSC Surgutneftegazbank, Surgut

588

103.

PJSC Zapsibkombank, Tyumen

918

Chelyabinsk Region

104.

PJSC CHELINDBANK, Chelyabinsk

485

105.

PJSC Chelyabinvestbank, Chelyabinsk

493

106.

CUB JSC, Magnitogorsk

2584

Siberian Federal District

Novosibirsk Region

107.

JSC Bank Akcept, Novosibirsk

567

108.

Bank Levoberezhny (PJSC), Novosibirsk

1343

Far Eastern Federal District

Amur Region

109.

PJSC ORIENT EXPRESS BANK, Blagoveshchensk

1460

110.

PJSC Asian-Pacific Bank, Blagoveshchensk

1810

Primorye Territory

111.

PJSC Far Eastern Bank, Vladivostok

843

112.

PJS SCBP Primsotsbank, Vladivostok

2733

113.

PJSCB Primorye, Vladivostok

3001

Republic of Sakha (Yakutia)

114.

JSB Almazergienbank, Yakutsk

2602

