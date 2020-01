Valsts prezidents: Latvijas iestāšanās CERN veido fizikas zinātņu izcilības kopienu arī mūsu valstī

Source: President of Latvia in Latvian

20. janvārī Valsts prezidents Egils Levits kopā ar dzīvesbiedri Andru Leviti apmeklēja Eiropas Kodolpētījumu organizāciju CERN Ženēvā, kur, tiekoties ar CERN vadību, apliecināja Latvijas vēlmi kļūt par CERN asociēto valsti.

“CERN ir viena no nozīmīgākajām laboratorijām un zinātniskajiem institūtiem pasaulē. Latvijai kļūšana par CERN asociēto valsti ir ļoti būtiska – tas ir vairāku gadu rūpīgs un neatlaidīgs darbs, kas stiprina Latvijas zinātni, tehnoloģijas un veido augstas enerģijas daļiņu izpētes kopienu arī mūsu valstī,” uzsvēra E. Levits.

Valsts prezidenta viesošanās CERN ir signāls tam, cik Latvija nopietni uztver pētniecības iespējas CERN ietvaros, kā arī novērtējums Latvijas zinātnieku līdzšinējam darbam šajā kontekstā. Runājot par atbalstu zinātnei, E. Levits atzina: “Ir likumsakarīgi, ka daļa no zinātnei piešķirtā valsts finansējuma ir jānovirza fundamentālām zinātnēm.” To uzdevums ir zinātniski izzināt, analizēt un izskaidrot vispārīgās likumsakarības dabā un sabiedrībā neatkarīgi no to praktiskā pielietojuma. Fundamentālo zinātņu pētījumi padziļina attiecīgās nozares teorētiskās atziņas un atklāj jaunas likumības. “Tas ir sabiedrības interesēs, ka finanšu resursi tiek ieguldīti gan pielietojamo, gan fundamentālo zinātņu attīstībā par spīti tam, ka reizēm sabiedrībai un politiķiem ir grūti paskaidrot fundamentālo zinātņu nepieciešamību. Piemēram, CERN tiek pētīti Visuma pirmsākumi, un tā nav tikai teorētiska interese, bet gluži praktiska, ko varam tālāk izmantot medicīnā un citās zinātnēs.”

CERN apmeklējuma laikā Valsts prezidents sazinājās teletiltā ar skolēniem no Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas, Aizkraukles novada ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Jaunās pamatskolas. E. Levits, uzrunājot skolēnus, pauda: “Zinātne ir jūsu un Latvijas nākotne, gan strādājot šeit, CERN, gan citās jomās. Mums Latvijā jau šobrīd trūkst kvalificētu IT un citu inženierzinātņu jomas speciālistu, tādēļ jums ir ārkārtīgi plašs darba lauks. Latvija, Eiropas Savienība un daudz citu pasaules valstu ir ieinteresētas zinātnes attīstībā, lai caur to veidotu zinošu sabiedrību, kas spēs tikt galā ar dažnedažādiem izaicinājumiem, piemēram, klimata, kiberapdraudējumu, veselības un citās jomās.”

Latvija ar CERN sadarbojas kopš 2016. gada 31. oktobra, kad Latvijas Republikas valdība un Eiropas Kodolpētījumu organizācija parakstīja līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumos.

No 20. līdz 24. janvārim Valsts prezidents Egils Levits piedalīsies Pasaules ekonomikas forumā Davosā, kur tiksies ar pasaules ekonomikas viedokļu līderiem, lai pārrunātu Eiropas Savienības un pasaules ilgtspējai nozīmīgus jautājumus, uzstāsies diskusijā “Draudi mūsdienu rietumu demokrātijai” un būs viens no trim galvenajiem runātājiem diskusijā par Centrāleiropas un Austrumeiropas ekonomisko dinamiku. Darba vizītes laikā Davosā Valsts prezidentam plānotas arī vairākas divpusējas tikšanās.

