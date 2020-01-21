А. Клишас: Поправки в Конституцию РФ закрепляют дополнительные гарантии реализации прав граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что на конституционном уровне устанавливаются социальные обязательства государства.

Внесенный в Государственную Думу законопроект о поправках в Конституцию РФ закрепляет дополнительные гарантии реализации прав граждан и направлен на усиление демократических начал публичной власти. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор отметил, что на конституционном уровне устанавливаются социальные обязательства государства в части гарантий минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексации социальных пособий и иных социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий в установленном федеральным законом порядке.

Устанавливаются социальные обязательства государства в части гарантий минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума

В целях обеспечения суверенитета с учетом последовательного выполнения Россией международно-правовых обязательств предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

По словам парламентария, предлагается ряд изменений, связанных с укреплением роли Конституционного Суда Российской Федерации как высшего судебного органа конституционного контроля в Российской Федерации.

Поправки будут способствовать развитию демократических институтов, в том числе парламентской демократии, повышения ответственности власти перед гражданами, обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации, подчеркнул Андрей Клишас.

Поправки, касающиеся Государственного Совета Российской Федерации, позволят обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, согласованное определение приоритетных направлений социально-экономического развития государства, отметил он.

Поправки предусматривают изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления с учетом единства правовой природы органов публичной власти, заключил сенатор.

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