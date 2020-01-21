Встреча с Юрием Чайкой и Игорем Красновым

Source: President of Russia – Kremlin

Кандидатуру Игоря Краснова Президент внёс 20 января на рассмотрение Совета Федерации для наделения полномочиями Генерального прокурора.

Юрий Чайка получил предложение стать Полномочным Представителем Президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Начало встречи с Юрием Чайкой и Игорем Красновым

В.Путин: Уважаемый Юрий Яковлевич! Уважаемый Игорь Викторович!

Хотел в завершение работы Юрия Яковлевича на этом высоком посту и в начале Вашей работы (надеюсь, верхняя палата за Вас завтра проголосует) поблагодарить Юрия Яковлевича Чайку за работу, с 2006 года Юрий Яковлевич работал в этом качестве.

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Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано, для того чтобы не только граждане почувствовали, но и государство стало крепче, имею в виду единство применения законов Российской Федерации на всей территории России, что чрезвычайно важно.

Мы знаем, как сложно это было в начале 2000-х. Генеральная прокуратура, в том числе под руководством Юрия Яковлевича, очень многое сделала для единообразного применения и понимания российских законов. Надеюсь, что самые востребованные, самые лучшие примеры, которые, безусловно, были в работе Генеральной прокуратуры, будут использованы и новым руководителем ведомства.

Как вы знаете, я обратился к депутатам Государственной Думы, с тем чтобы прокуратура была ещё более централизованной. Думаю, что для этого ведомства это оправданно, мы с Юрием Яковлевичем это обсуждали. Прокуратура как раз призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались, единообразно применялись все законы Российской Федерации на всей территории нашей страны.

Абсолютно убеждён в том, что это пойдёт на пользу гражданам, не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который по всей стране должен работать над единообразным применением законов.

Надеюсь, что депутаты Государственной Думы поддержат, поддержат также и коллеги в регионах. Имею в виду, что вся наша, в широком смысле, большая команда, в том числе региональные руководители, озабочены прежде всего интересами граждан страны, на какой бы территории, на территории какого субъекта они бы ни проживали. Надеюсь, что в Вашей работе это тоже будет отражено.

Хочу также обратить Ваше внимание на то, что было сделано в последние годы. А именно усиление внимания к соблюдению законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией – чрезвычайно важные направления. Юрий Яковлевич очень многое сделал, для того чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении. Прошу Вас сохранить эту тенденцию.

Ю.Чайка: Спасибо.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо Вам за доверие.

Мне выпала большая честь без малого 14 лет возглавлять российскую прокуратуру. За это время при Вашей поддержке и непосредственном участии прокуратура превратилась, по сути, в мощный правозащитный орган, стоящий на страже Конституции, закона, интересов государства и общества, прав граждан.

Очень высок авторитет прокуратуры на международной арене. Мы честно и эффективно выполняем свой профессиональный долг. Большое спасибо Вам за доверие, Вы предложили перейти сейчас на новый участок работы: действительно, 14 лет – это много, можно и засидеться там.

Поэтому я абсолютно убеждён: все задачи, которые Вы ставите по новому месту работы, будут реализованы. Думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убеждён, поднимем.

В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам борьбы с преступностью, прежде всего с её такими проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом по декриминализации общества.

Практические направления деятельности у меня уже имеются, я уже продумал эти вещи. Думаю, что должно получиться, потому что другого результата не может быть. Только работа на результат, и результат должен быть позитивным.

Спасибо ещё раз за доверие, Владимир Владимирович.

В.Путин: Юрий Яковлевич, Вы знаете, насколько важна эта работа и для региона самого, – я имею в виду Северо-Кавказский регион, – и для всей страны.

Что касается самого региона, там ещё очень много вопросов в социальной сфере. Это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, там коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. Не только это – там ещё вопросы борьбы с терроризмом являются актуальными.

Вы всё это очень хорошо знаете, Вы знаете эту работу, это направление. Там, конечно, нужен человек такого уровня, как Вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у Вас. Уверен, у Вас получится.

Игорь Викторович.

И.Краснов: Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие.

Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию Российской Федерации и законы, которые действуют на территории Российской Федерации.

Планируем укреплять обратную связь с населением, с людьми, чтобы смотреть, где у нас есть какие-то упущения, недостатки, и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и с преступностью.

В.Путин: Ещё раз повторяю: надеюсь, верхняя палата Вас поддержит, и в этом случае, конечно, желаю Вам всего самого доброго. Мы с Вами регулярно будем встречаться, увидимся в ближайшее время.

Спасибо.

MIL OSI