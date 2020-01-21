Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят вопрос о назначении на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

В Совете Федерации состоится 472-е заседание, открывающее весеннюю сессию.

Сенаторам предстоит рассмотреть вопросы об освобождении Юрия Чайки от должности Генерального прокурора РФ и о назначении на должность Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Члены Совета Федерации рассмотрят изменения в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о расширении территории проведения эксперимента по установлению налога на профессиональный доход, а также в Жилищный кодекс в части управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Законодатели обсудят проект Обращения Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Документ подготовлен во исполнение протокольного поручения Совета Федерации от 25 сентября 2019 года.

В повестке дня – ратификация Соглашения с Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза.

В рамках «правительственного часа» запланировано выступление Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на тему о приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока.

С отчетами о работе в 2019 году выступят председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

Будут заслушаны отчеты ряда временных комиссий СФ, а также информация о работе полномочных представителей СФ в Государственной Думе, Правительстве РФ, Счетной палате РФ, Верховном Суде РФ.

MIL OSI