Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Республика Беларусь21.01.2020 11:52

Дмитрий Рогозин встретился с Александром Лукашенко

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня, 21 января 2020 года, провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в ракетно-космической сфере.

Фото: Интернет-портал Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил рассмотреть различные направления российско-белорусского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ. Он обратил внимание, что в Беларуси стараются развивать сферу высоких технологий по всем направлениям, по многим из них Россия занимает лидирующие позиции в мире.

По словам Александра Лукашенко, у Беларуси и России сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой сфере. Он заявил, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров.

Дмитрий Рогозин также считает, что сотрудничество между странами в космической сфере развивается очень успешно. Во время встречи глава Роскосмоса вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир — перчатку космонавта Роскосмоса, недавно побывавшего на борту Международной космической станции.

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