Л. Бокова внесла законопроект, защищающий права предпринимателей и граждан, при повышенных комиссиях банковских переводов

Source: Russia – Council of the Federation

Использование повышенных/запретительных комиссий банками в отношении всех без исключения клиентов противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием денежных средств, подчеркнула сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и депутаты Государственной Думы внесли законопроект, защищающий права предпринимателей и граждан, при повышенных комиссиях банковских переводов.

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«За последние три года стало заметно, что кредитные организации (банки) резко повысили тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при денежных переводах в пользу физических лиц, такие тарифы сейчас носят прогрессивный характер. В некоторых банках эта комиссия достигала 15 процентов, хотя раньше такая комиссия была менее одного процента», — сказала парламентарий.

Людмила Бокова отметила, что в своей деятельности организации зачастую производят существенные выплаты физическим лицам, в том числе перечисление дивидендов, выплаты при уменьшении уставного капитала, авторские гонорары, заработную плату на личные счета сотрудников, приобретение товаров и имущества у физических лиц, а также операции, связанные с услугами «трейд-ин».

По ее словам, организации и индивидуальные предприниматели, открывая счета в банках, платят ежемесячную комиссию за обслуживания счета, а физические лица оплачивают услугу обслуживания счета или банковской карты, за что взимается комиссия. Однако предприниматели вынуждены дополнительно оплачивать высокие тарифы за безналичные денежные переводы гражданам. Особенно остро это проблема стоит в контексте реализации налогового режима самозанятых граждан, так как создается ситуация, когда юридическим лицам или ИП не выгодно сотрудничать с самозанятыми из‑за высоких тарифов на переводы.

Цель законопроекта — обеспечение защиты прав и законных интересов клиентов кредитных организаций

Согласно позиции банковского сообщества, такая тарифная политика при комиссии для переводов необходима для целей реализации законодательства по противодействую легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Однако, отметила Людмила Бокова, законодательством не предусмотрена специальная возможность применения банками в отношении своих клиентов мер экономического характера (повышение тарифов, введение комиссий, сборов и т. д.) по основаниям, связанным с имеющимися у банка подозрениями об осуществлении клиентом подозрительных операций в терминологии «антиотмывочного» законодательства.

Использование повышенных/запретительных комиссий банками в отношении всех без исключения клиентов противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием денежных средств, подчеркнула сенатор.

Для исправления этой ситуации разработан законопроект «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Цель законопроекта — обеспечение защиты прав и законных интересов клиентов кредитных организаций — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, при реализации подзаконных мер и законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Его принятие позволит устранить указанные выше дискриминационные практики тарификации, ущемляющие права и законные интересы добросовестных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также мотивирует кредитные организации применять не формальный, а содержательных подход к оценке клиентских рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, заключила сенатор.

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