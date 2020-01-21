Л. Гумерова: Оплата труда учителя должна быть понятной и прозрачной

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета по науке, образованию и культуре.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Заседание провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области проинформировал о проекте Обращения Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Документ подготовлен во исполнение протокольного поручения Совета Федерации от 25 сентября 2019 г.

Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области акцентировал актуальность темы, сообщил об обсуждении вопроса с участием представителей Министерства просвещения РФ, других министерств и ведомств, коллег из Комитета СФ по социальной политике.

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Валерий Марков и Игорь Фомин

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Как отметил сенатор, доля должностных окладов в структуре средней заработной платы учителей в 64 регионах не достигает 30 проц., что не способствует притоку молодых кадров в школу, в том числе в отдаленной сельской местности.

Лилия Гумерова напомнила, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ предложил специальную доплату не менее 5 тыс. руб. в месяц за классное руководство за счет средств федерального бюджета при сохранении всех действующих региональных выплат. «Глава государства обратил отдельное внимание на строгое соблюдение всех параметров «майских» указов по уровню зарплат учителей. Структура оплаты труда учителя должна быть понятна и прозрачна», — сказала парламентарий.

Структура оплаты труда учителя должна быть понятна и прозрачна

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин. ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области

Сенаторы поручили председателю Комитета Лилии Гумеровой доложить данный вопрос на заседании палаты.

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области представил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих».

Виктор Кресс указал, что, по данным Минпросвещения России, в настоящее время более 70 профессий рабочих не имеют разрядов, ряд должностей служащих не имеют классов или категорий.

«Рассматриваемым законопроектом предлагается установить, что по результатам профессионального обучения выдается документ о квалификации, который подтверждает получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение — при наличии — разряда, класса или категории», — отметил законодатель.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области представил законопроект «О внесении изменений в статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации в части изменения предельного возраста для должности ректора, проректора, руководителя филиала в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования».

Сенатор напомнил, что в настоящее время на рассмотрении находится проект федерального закона по этой теме, внесенный Правительством РФ.

Дмитрий Василенко предложил учесть рассматриваемый законопроект в дальнейшей работе по данному вопросу.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представил законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке».

Григорий Карасин подчеркнул, в частности, что документ имеет большое политическое значение, так как закрепляет российские стандарты образования на постсоветском пространстве. «Данному вопросу уделяют повышенное внимание Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отраслевые министерства, МИД России. Это – общая задача, которая должна быть воплощена в жизнь», — сказал он.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович отметил, что каждая из пяти школ рассчитана на 1200 учеников, и это определяет последующие шаги по их кадровому обеспечению.

Член Комитета СФ Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представила законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Документ внесен Правительством РФ и рассматривается до прохождения процедуры первого чтения.

Согласно законопроекту, услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами Российской Федерации, прошедшими аттестацию, если иное не предусмотрено международными договорами, участником которых является РФ.

Члены Комитета поддержали указанные законопроекты.

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