Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Провел заседание председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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В мероприятии принял участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев.

Алексей Майоров напомнил, что в декабре 2019 г. Комитет на своем заседании аналогично рассматривал отчет Минприроды России «О ходе реализации Постановления Совета Федерации «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке». По итогам рассмотрения членами Комитета было отмечено, что отчет требует существенной доработки в части полноты и обоснованности принятых решений.

Елена Зленко

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Владимир Гусев

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Белан Хамчиев

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«По итогам заседания Комитета соответствующее письмо было мной направлено в Правительство Российской Федерации. Оно рассмотрено и оформлено поручение к Министерству и Агентству обеспечить представление исчерпывающей информации о ходе реализации Постановления Совета Федерации в этой сфере. Те решения, которые мы принимаем, исполняются, работают и находят отклик в Правительстве. Мы эффективно взаимодействуем», — подчеркнул Алексей Майоров.

В своем выступлении заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнула, что начиная с 2014 г. в законодательство РФ в области обращения с отходами производства и потребления были внесены значительные изменения в целях внедрения новой системы обращения с отходами. «Вопросы перехода на новую систему обращения с отходами являются предметом постоянного внимания Совета Федерации и, нашего Комитета. В частности, палата активно участвует в разработке новой редакции Федерального закона «Об отходах производства и потребления», принятой в 2014 году».

Палата активно участвует в разработке новой редакции Федерального закона «Об отходах производства и потребления

По словам Елены Зленко, сенаторы неоднократно проводили мониторинг проблемных вопросов подготовки к реформе в субъектах Российской Федерации. Комитет все эти годы также осуществляет парламентский контроль за подготовкой подзаконных актов, принятых в целях реализации обновленного законодательства. «Много проблем было выявлено и продолжает выявляться в ходе реформы. Исчерпаны возможности полигонов, не хватает мощностей по переработке и утилизации отходов. Фактически идет работа над формированием новой отрасли по обращению с отходами. На решение этих задач направлен федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», — проинформировала сенатор.

По ее словам, в целях законодательного обеспечения указанного федерального проекта принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Для реализации норм указанного закона требуется издание 16 подзаконных актов со сроками исполнения в 2019 и 2020 гг. По состоянию на конец 2019 г. принято 6 актов, еще 2 акта со сроком принятия в IV квартале 2019 г. находятся в стадии согласования, 8 актов имеют срок принятия в 2020 г. «Учитывая, как велась подготовка подзаконных актов к Федеральному закону, заложившему основы реформы, динамика положительная», — считает Елена Зленко. При этом она добавила, что ряд документов еще находятся в стадии согласования.

Елена Зленко обратила внимание, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ призвал «кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла».

«Полномочия по введению раздельного сбора отходов возложены на субъекты РФ. Однако мы понимаем, что регионам в одиночку, без методологических указаний, в условиях отсутствия опыта в этом вопросе очень сложно внедрять раздельный сбор», — подчеркнула парламентарий.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев сообщил, что на 1 января 2020 г. 78 субъектов РФ выбрали региональных операторов и перешли на новую систему обращения с отходами, четыре субъекта РФ не запустили новую систему, а три перешли на неё частично. «До 1 января 2019 года субъекты должны были сделать основной шаг — отобрать региональных операторов на конкурсной основе, утвердить тарифы и заключить соглашения с образователями отходов», — напомнил он. Те субъекты, которые не успели сделать это, по согласованию с Минприроды должны были закончить работу до 1 января 2020 г.

Константин Румянцев проинформировал, что по состоянию на начало года на новую систему перешли 78 субъектов РФ. Законом дана отсрочка городам федерального значения — Москве и Санкт-Петербургу. А из оставшихся пяти субъектов — Еврейская АО и Хабаровский край не перешли на новую систему, а ещё три региона перешли частично.

По словам замглавы Минприроды, в Министерстве понимают проблему финансовой неустойчивости регоператоров. «Сохраняются проблемы кассового разрыва у региональных операторов, и сбор средств не везде, не во всех субъектах удовлетворительный», — сказал он.

Замминистра сообщил, что Минприроды поручено разработать две инициативы. Во‑первых, планируется разрешить учитывать проценты по договорам лизинга в экономически обоснованном размере в тарифе региональных операторов, чтобы механизм лизинга стал доступен для них. Во‑вторых, планируется изменить законодательство по сохранению части доходов от реализации региональными операторами вторичных материальных ресурсов.

По результатам обсуждения на заседании сенаторы направят в Минприроды свои рекомендации, сообщил Алексей Майоров.

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