Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили меры по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ряда предприятий.

В Совете Федерации прошло совещание «О мерах по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон».

Открывая заседание, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подчеркнул, что мероприятие проводится во исполнение поручения Председателя Совета Федерации.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров и Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Лисовский

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Мы обращаем внимание на проблемные вопросы обеспечения экологической безопасности промышленной площадки в целях исключения негативного воздействия на окружающую среду размещенных на указанных объектах опасных отходов», — сказал Алексей Майоров.

Заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что в адрес Председателя Совета Федерации поступило обращение директора Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН Елены Багрянской по вопросу ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон».

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По словам сенатора, в целях решения указанной проблемы нужно учитывать следующее. В настоящее время сформирована законодательная база, направленная на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который был дополнен главой «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде». Установлен порядок выявления, оценки и учета объектов накопленного вреда окружающей среде, а также порядок организации работ по его.

Елена Зленко обратила внимание, что до недавнего времени отсутствовало специальное нормативно-правовое регулирование обращения с чрезвычайно опасными (I класс опасности) и высокоопасными (II класс опасности) отходами, что не позволяло осуществлять контроль со стороны государства за ведением безопасного сбора, накопления, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения таких отходов. На указанную проблему было обращено внимание на Государственном Совете Российской Федерации, состоявшемся 27 декабря 2016 г.

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» указанный пробел был ликвидирован.

Законодательство предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности

Законодательство предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, соблюдение которой является обязательным условием осуществления деятельности по обращению с подобными отходами опасности для всех участников обращения с такими отходами. Федеральная схема включает в себя, в том числе, сведения об образовании опасных отходов и обращении с ними, сведения об операторах, сведения об объектах, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение опасных отходов, включая схему потоков таких отходов от источников их образования до указанных объектов.

Кроме этого определяется федеральный оператор по обращению с такими отходами. Вводятся особенности обращения с опасными отходами. Устанавливается, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате деятельности которых образуются такие отходы, осуществляют обращение с ними самостоятельно или передают их федеральному оператору.

Сенатор указала, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I — II классов опасности», предусматривающий создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию этих отходов, создание единой государственной информационной системы учеты и контроля за обращением с такими отходами. Реализация данного проекта и существующих норм законодательства позволит избежать образования новых объектов накопления опасных отходов, снизить накопленный вред окружающей среде, подчеркнула парламентарий.

Елена Зленко отметила, что необходимая законодательная база для решения указанных в обращении проблем сформирована, поэтому представляется целесообразным уполномоченным федеральным органам исполнительной власти совместно с Правительством Иркутской области провести работу по включению объектов, расположенных на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде с последующим определением источников финансирования. При этом важнейшим вопросом, требующим решения, является выбор технологии по обезвреживанию опасных отходов, считает Елена Зленко.

В ходе совещания была заслушана информация представителей Минприроды России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МЧС России, Ростехнадзора, Правительства Иркутской области, Российской академии наук, экспертов.

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