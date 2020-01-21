Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о предложениях Комитета СФ по социальной политике, нацеленных на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Член Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики в беседе с журналистами прокомментировал тему реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. По словам сенатора, Комитет СФ дал свои предложения палате, распределив членов Комитета по полномочиям.

«Например, группе моих коллег – Елене Бибиковой, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Игорю Фомину, ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергею Горнякову ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области и мне – поручено принять участие в подготовке методических рекомендаций Минтруда России по оказанию государственной социальной помощи, предусмотрев в них дополнительные мероприятия», — сообщил сенатор. По словам Мохмада Ахмадова, рекомендации будут направлены, в том числе, на развитие семейных ценностей, заботу о детях и поддержку многодетных семей.

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Кроме того, в ходе подготовки предложений Совета Федерации по формированию федерального бюджета на последующие годы члены Комитета СФ по социальной политике будут работать над вопросом увеличения софинансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

Речь идет об оказании государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми в рамках социального контракта

«Речь идет об оказании государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми в рамках социального контракта», — пояснил сенатор. Основанием для его заключения является наличие тяжелого финансового положения в семье — когда среднедушевой доход меньше установленного.

«Органы социальной защиты пытаются найти возможные пути решения проблем семьи, для чего предоставляют помощь в разнообразных формах», — сообщил Мохмад Ахмадов.

Сенатор добавил, что это экспериментальный проект, он действует только в нескольких субъектах РФ. Некоторые мероприятия в рамках социального контракта направлены на поиск выхода малоимущих граждан из сложного материального положения. «Поиск гражданами работы, прохождение обучения, осуществление деятельности по индивидуальному предпринимательству, ведение подсобного хозяйства», — перечислил законодатель.

По его мнению, в этой связи необходимо распространить опыт пилотных проектов на территории всех субъектов Федерации.

«Безусловно, мы будем прорабатывать вопрос о возможности внесения изменений в соответствующее законодательство с тем, чтобы отнести семьи, относящиеся к категории многодетных, к получателям государственной социальной помощи в форме социального контракта», — заключил сенатор.

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