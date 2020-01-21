О. Мельниченко провел расширенное заседание Комитета Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопрос о деятельности акционерного общества «ДОМ.РФ» на территории Крыма, а также подготовку «правительственного часа».

В Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Провел заседание председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Александр Акимов и Сергей Лукин

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Анатолий Широков

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Владимир Городецкий и Андрей Шевченко

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Олег Ковалев и Николай Рыжков

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Аркадий Чернецкий

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Виктор Павленко и Ольга Старостина

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Александр Ермаков и Ольга Ковитиди

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Виктор Назаров и Анатолий Широков

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Сергей Меликов и Владимир Литюшкин

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Павел Тараканов и Вадим Харлов

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Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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В ходе заседания был рассмотрен вопрос «О деятельности акционерного общества «ДОМ.РФ» на территории Республики Крым, а также города федерального значения Севастополя».

Как проинформировал глава Комитета, этот вопрос был внесен в повестку дня после выступления на пленарном заседании сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым которая обратила внимание коллег на сложности в работе строительной отрасли на территории полуострова.

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В обсуждении вопроса приняли участие представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Крым, член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди и генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

Глава «ДОМ.РФ» рассказал о направлениях работы акционерного общества в Республике Крым и Севастополе.

На предстоящем 472-м заседании Совета Федерации выступит исполняющий обязанности Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Ольга Ковитиди предложила провести выездное совещание в Крыму с участием всех заинтересованных сторон, чтобы на месте проанализировать сложившуюся здесь ситуацию в строительной отрасли. Члены Комитета СФ и представители «ДОМ.РФ» приняли приглашение сенатора и планируют посетить Крым в феврале.

В рамках заседания сенаторы рассмотрели готовность «правительственного часа» на тему «О приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока». На предстоящем 472-м заседании Совета Федерации выступит исполняющий обязанности Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Олег Мельниченко отметил, что Комитет СФ подготовил проект постановления палаты «О приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока», который будет рекомендовать принять за основу по итогам обсуждения темы «правительственного часа».

Как напомнил законодатель, в соответствии со Стратегией пространственного развития страны на период до 2025 г. регионы, расположенные на Дальнем Востоке, отнесены к геостратегическим территориям, что определяет их особое значение для обеспечения социально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности России. На Дальнем Востоке реализуются новые меры государственной политики, цель которой – создание глобально конкурентоспособных условий инвестирования и ведения бизнеса, подчеркнул Олег Мельниченко. Благодаря этому, добавил парламентарий, в макрорегион будут привлечены необходимые для его опережающего развития частные инвестиции, созданы новые рабочие места и социальная инфраструктура, формирующие привлекательные условия для проживания людей.

Сенаторы также утвердили Отчет Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера за 2019 г., который Олег Мельниченко представит на 472-м заседании Совета Федерации.

На заседании Комитета были рассмотрены Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части управления многоквартирными домами, находящимися в государственной и муниципальной собственности) и ряд законопроектов.

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