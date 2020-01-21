Подписаны указы о Первом заместителе и заместителях Председателя Правительства

Source: President of Russia – Kremlin

Указ «О Первом заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Белоусова Андрея Рэмовича Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителе Аппарата Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Григоренко Дмитрия Юрьевича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации – полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе»

1. В соответствии с пунктами «д» и «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации и на основании части второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федераций» назначить Трутнева Юрия Петровича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Абрамченко Викторию Валериевну Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Борисова Юрия Ивановича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Голикову Татьяну Алексеевну Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Оверчука Алексея Логвиновича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Хуснуллина Марата Шакирзяновича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Указ «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чернышенко Дмитрия Николаевича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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