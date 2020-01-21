Предложения по реализации Послания Президента и планы приватизации обсудил Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел А. Кутепов.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы и обсудил предложения по реализации положений Послания Президента Федеральному Собранию.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

В мероприятии принял участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

С докладами о прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы выступили руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко и директор Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития РФ Иван Безменов.

Андрей Кутепов

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Вадим Яковенко отметил, что приватизация – это инструмент привлечения инвестиций в отрасль. Прогнозный план приватизации предусматривает так называемую массовую приватизацию ФГУПов, пакетов акционерных обществ, долей в обществах с ограниченной ответственностью и имущества объектов казны. «Активная фаза массовой приватизации завершена в предыдущие годы, в реестре федерального имущества осталось не так много объектов, акции которых могут быть проданы». В 2020–2022 годы планируется приватизировать 86 ФГУПов, 186 АО, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, 1168 иных объектов казны. Снижение доли государства в экономике в основном планируется за счет приватизации крупнейших активов. «Мы делаем акцент на умную приватизацию. Это продажа не ради продажи, а ради привлечения инвестиций в отрасль, развития инфраструктуры и и увеличения рынка российских товаров и услуг».

Сенаторы обсудили вопрос о подготовке предложений по реализации Послания Президента. Об инициативах Комитета СФ рассказал первый заместитель председателя Комитета СФ Юрий Федоров. ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики

Сенатор указал, что помимо изменений в Конституцию РФ большой блок вопросов в Послании был посвящен экономическому развитию. «Это вопросы защиты и поощрения капиталовложений, реформа контрольно-надзорной деятельности, цифровая трансформация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, социально-экономическое развитие регионов, доступный интернет. Все эти вопросы находятся в ведении нашего Комитета». Сенатор сообщил, что подготовлен план работы Комитета СФ по реализации Послания Президента, который может быть доработан в зависимости от поставленных задач.

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