Профильные Комитеты Совета Федерации рекомендовали палате одобрить кандидатуру И. Краснова на должность Генерального прокурора

Source: Russia – Council of the Federation

Совместное заседание комитетов СФ провели А. Клишас и В. Бондарев.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитет СФ по обороне и безопасности предварительно обсудили на совместном заседании Представление Президента РФ об освобождении Юрия Чайки с должности Генерального прокурора РФ.

Принято решение рекомендовать палате поддержать Представление Президента РФ.

Игорь Краснов и Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Александр Михайлов и Франц Клинцевич

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Михаил Козлов и Сергей Аренин

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Ирина Рукавишникова и Елена Афанасьева

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Александр Михайлов

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Александр Башкин и Олег Цепкин

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Вячеслав Мархаев и Крым Казаноков

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Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Игорь Краснов

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Таймураз Мамсуров и Ольга Ковитиди

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Сергей Мартынов и Александр Ракитин

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Провели заседание председатели Комитетов СФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

В обсуждении участвовали Глава Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик, глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Андрей Клишас отметил, что Совет Федерации осуществлял многолетнее плодотворное сотрудничество с Генеральной прокуратурой. «Юрий Чайка поднял работу Генеральной прокуратуры на принципиально новый уровень».

Комитеты СФ также рассмотрели предложенную Президентом РФ кандидатуру Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ.

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Кандидатуру Игоря Краснова представил Полномочный представитель Президента России в Совете Федерации Артур Муравьев.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск.

Окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ныне — Северный федеральный университет).

С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006–2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года — самостоятельное ведомство — Следственный комитет РФ). Являлся старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ — председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, о хищениях при строительстве космодрома Восточный и др.

С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета.

Генерал-лейтенант юстиции (2017).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011), отмечен Почетной грамотой Президента РФ (2014).

Принято решение рекомендовать палате назначить Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству также обсудил свой отчет о работе за 2019 год, который будет рассмотрен на заседании палаты, и утвердил рекомендации «круглого стола» на тему «Конфликт интересов: законодательное регулирование и правоприменительная практика».

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