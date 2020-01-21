Source: Russia Federal Space

#ОРКК#Главное21.01.2020 15:44

Роскосмос принял участие в заседании Комитета Совета Федерации

Сегодня, 21 января 2020 года, состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Правовые и технологические аспекты диверсификации оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

В заседании приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос» и Объединённой ракетно-космической корпорации (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Харченко, первый заместитель генерального директора ОРКК Юрий Дмитриенко и исполнительный директор ОРКК Николай Бурдейный.

Председатель Комитета Виктор Бондарев отметил необходимость более активной разработки новых проектов, поиска инвестиционных ресурсов, а также целесообразность разработки единой государственной программы по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, Иван Харченко заявил о неукоснительном выполнении Роскосмосом поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Для этих целей Госкорпорацией был определен единый центр компетенций — ОРКК, внедрена система отбора новых инвестиционных проектов и разработаны сквозные показатели эффективности руководителям организаций ракетно-космической промышленности.

В настоящее время в контур управления Роскосмоса входят более 100 организаций, 60% из которых относится к оборонно-промышленному комплексу, — отметил Иван Харченко. — В 2019 году доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме произведенной продукции Госкорпорации составила около 50%. В перспективе до 2030 года планируется сохранение соотношения оборонной и гражданской продукций на уровне не ниже 50% при поступательном увеличении общей выручки в 2,5 раза. Таким образом планируется не только неукоснительное выполнение поручений Президента Российской Федерации, но и увеличение финансовых показателей.

По словам заместителя генерального директора Роскосмоса, благодаря активной деятельности ОРКК за 2019 год удалось сформировать 16 новых проектов диверсификации, а также увеличить трехлетний портфель заказов на 14%.

ОРКК проводит комплексную подготовку документации и сопровождает реализацию проектов диверсификации как на внутреннем, так и на внешних рынках, — констатировал Иван Харченко. — Главным принципом работы ОРКК является непосредственное взаимодействие с ключевыми заказчиками. Например, за последние 1,5 года был подписан ряд стратегических документов с «Газпром», «Газпром-нефть», «Новатэк», «Транснефть» и другими, а также с субъектами Российской Федерации. Благодаря активной работе уже реализуется ряд важнейших инфраструктурных проектов по созданию импортозамещающего оборудования и легкорельсового транспорта.

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