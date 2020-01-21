С. Лисовский: Необходимо наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению государственного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил законопроект по внесению изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию первый заместитель главы Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области представил проект законодательной инициативы «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», подготовленный Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан.

Елена Зленко

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Алексей Майоров

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Проектом предлагается дополнить законодательное регулирование применения пестицидов и агрохимикатов обязательным требованием информирования населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке площади, о запланированных работах по применению пестицидов или агрохимикатов. При этом сроки и порядок такого информирования должны будут устанавливаться уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Несвоевременное информирование населения о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов не позволяют заинтересованным лицам (пчеловодам, садоводам, огородникам и т. д.) принять меры по предотвращению причинения вреда их собственности и здоровью

«Эти предложения аргументируется тем, что несвоевременное информирование населения о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов, а также полное отсутствие такого информирования не позволяют заинтересованным лицам (пчеловодам, садоводам, огородникам и т. д.), ведущим хозяйство в зоне воздействия химикатов, принять меры по предотвращению причинения вреда их собственности и здоровью», — пояснил Сергей Лисовский.

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По его словам, в 2019 г. во многих субъектах Российской Федерации отмечалась массовая гибель пчелиных семей, основной причиной которой явилось их отравление пестицидами. Сенатор выразил обеспокоенность состоянием российского пчеловодства из‑за массовых случаев гибели пчел в нескольких регионах России в прошедшем году.

Сенатор подчеркнул, что такие законодательные инициативы необходимы и своевременны, и концептуально поддерживаются профильным Комитетом СФ.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан подтвердил наличие данной проблемы в Башкирии и проинформировал о ситуации с уникальной породой пчел – Башкирской (Бурзянской).

По информации, представленной в Комитет Министерством сельского хозяйства РФ, за прошедший период 2019 г. Россельхознадзором, в ходе контрольно-надзорной деятельности за соблюдением требований Технических Регламентов в меде и продукции пчеловодства выявлено 133 случая несоответствия требованиям. Кроме того, в 2019 году в 23 регионах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло более 37 тысяч пчелосемей.

Сергей Лисовский подчеркнул, что гибель пчел происходит как по вине тех, кто применяет пестициды и агрохимикаты с нарушением требований регламентов, так и по вине самих пчеловодов, которые, как правило, должным образом не регистрируют свои пасеки. Вместе с тем, обеспечение применения пестицидов и агрохимикатов при неукоснительном соблюдении требований безопасности для медоносных пчел, это крайне важно, и региональные власти не должны оставаться в стороне.

В целях совершенствования надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Минсельхозом России подготовлен соответствующий проект федерального закона, предусматривающий наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению государственного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, в том числе за соблюдением регламентов их применения. Также подготовлен проект федерального закона, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных, в том числе пчел.

Сергей Лисовский отметил, что в плане мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2020 г. предусмотрено проведение Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение и перспективы развития пчеловодства в Российской Федерации».

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