С. Митин: Важно обеспечить отечественный АПК необходимым количеством современной сельскохозяйственной техники

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2020 г. Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию организовал совещание на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения».

Провел мероприятие первый заместитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Сергей Митин

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Елена Авдеева

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Вадим Николаев

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Виктор Новожилов

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Сергей Белоусов

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Алексей Кондратенко

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Егор Борисов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения»

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«Учитывая актуальность и государственную значимость задачи по обеспечению отечественного агропромышленного комплекса необходимым и достаточным количеством современной сельскохозяйственной техники, Совет Федерации, профильный Комитет, Комиссия Парламентского Собрания России и Беларуси по экономической политике держат этот вопрос на особом контроле», — проинформировал сенатор.

По его словам, совещание – результат комплексной работы Совета Федерации, профильных комитетов, Временной комиссии по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса.

Парк сельскохозяйственной техники страны характеризуется критической недооснащенностью и высокой степенью морального износа

Сергей Митин обратил внимание, что, несмотря на предпринимаемые Правительством, профильными министерствами меры по технической модернизации аграрного сектора экономики, достигнутые положительные результаты, парк сельскохозяйственной техники страны характеризуется критической недооснащенностью и высокой степенью морального износа. Так, парк тракторов и самоходных уборочных машин с начала 90-х годов сократился в 6 раз, трактора с вышедшими сроками амортизации и эксплуатации (10 лет и старше) составляют более 70 проц. всего парка тракторов.

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По данным официальной статистики, по состоянию на сентябрь 2019 г. российские аграрии имели в наличии около 430 тысяч тракторов. Их количество по сравнению с 2018 г. сократилось более чем на 20 тысяч (4,6 проц.). Сокращение парка используемой сельхозтехники некоторыми экспертами объясняется смещением спроса в сторону более мощных и производительных машин. Наиболее востребованными в сельском хозяйстве остаются трактора малой и средней мощности. Именно эти трактора до настоящего времени в России практически не производятся (доля рынка российских тракторов 60–120 л. с. – 0,3 проц.), добавил Сергей Митин. «Данный факт может рассматриваться как угроза экономической безопасности агропромышленного комплекса страны».

Сенатор подчеркнул, что отставание технико-технологической базы приводит к низкой эффективности сельскохозяйственного производства, срыву агротехнологических процессов, а как следствие отставанию уровня урожайности, производственным потерям, снижению качества, недостаточной производительности труда и эффективности производственных затрат.

За последние годы разработан и реализуется комплекс мер государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, позволивший производителям увеличить производственные мощности, поднять качество продукции, создать новые машин. В 2017 г. принят важный документ государственного планирования развития отрасли – «Стратегия развития сельхозмашиностроения России на период до 2030 года».

Одной из первоочередных задач Стратегии проанонсировано «обеспечение отечественным машиностроительным предприятиям сельхозтехники равных конкурентных условий с зарубежными производителями техники».

Сергей Митин сообщил, что, по данным Минпромторга России, в настоящее время действует 10 программ государственной поддержки сельхозмашиностроителей, реализуемые в соответствии с нормами ВТО и ЕАЭС. В том числе, субсидия, направленная на стимулирование инвестиций в производство сельхозтехники, специальный инвестиционный контракт, компенсация утилизационного сбора, компенсация затрат на уплату процентов по кредитам, компенсация затрат на сертификацию продукции на внешних рынка, транспортировку. «Меры государственной поддержки сельхозмашиностроителей, условия их получения полностью освоены региональными правительствами. Менеджмент заводов обладает достаточной компетенцией по подготовке необходимой документации для получения государственных субсидий».

Сенатор отметил, что только, что производство тракторов за период 2013 по 2019 гг. выросло в 6 раз (с 550 до 3 300 машин), а в рамках лизинговых программ только в 2019 г. на рынок было поставлено более 7 000 единиц сельхозтехники.

По словам парламентария, вызывает некоторое опасение, что, несмотря на существующие меры, до настоящего времени не выбран партнер и не заключен специальный инвестконтракт для реализации проекта по созданию в России серийного производства тракторов малой мощности. «Для привлечения партнеров требуется создать реалистичные и выполнимые условия локализации производств с учетом неудовлетворительного состояния компонентной базы и имеющегося опыта производителей сельхозтехники», — сказал он.

В рамках совещания обсуждались вопросы, каким образом добиться роста производства отечественных тракторов, как обеспечить аграриев достаточным количеством сельхозтехники.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, представители профильных министерств и ведомств, финансовые организации, отраслевая ассоциация, предприятия отрасли, эксперты в области сельхозмашиностроения.

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