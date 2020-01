E. Levits ar EP prezidentu pārrunā Eiropas nākotnes jautājumus

21. janvārī Valsts prezidents Egils Levits Pasaules ekonomikas foruma laikā Davosā tikās ar Eiropas Parlamenta (EP) prezidentu Dāvidu Mariju Sasoli (David Maria Sassoli). Tikšanās laikā uzmanība tika pievērsta Eiropas nākotnes jautājumiem, īpaši izceļot Eiropas zaļā kursa (European Green Deal) prioritāti. D. Sasoli atzīmēja, ka forumā daudz uzmanības pievērsts Eiropai un pasaule vēlas izzināt un saprast Eiropas izvēles nākotnei. E. Levits uzsvēra, ka Eiropas zaļais kurss ir spēcīga ideja un ļoti svarīgi visām valstīm vienoties par tās praktisku un jēgpilnu īstenošanu. Valsts prezidents arī uzsvēra Latvijas zaļumu un atjaunojamās enerģijas veidoto resursu kā labu piemēru citām valstīm. Pārrunājot aktuālos izaicinājumus Eiropas Savienībā (ES), abas puses apmainījās viedokļiem par nodarbinātību, ilgtspēju, digitālo tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību un medijiem, kohēzijas, lauksaimniecības politikām un ES budžeta jautājumiem. Tika apspriesti arī ES drošības jautājumi. E. Levits pateicās Itālijas valdībai un sabiedrībai, ka Latvijā starptautisko spēku sastāvā ES kopīgo robežu apsargā arī Itālijas karavīri. EP prezidents D. Sasoli, kurš nāk no Itālijas, atzīmēja, ka Eiropas ziemeļos un dienvidos dzīvojošās sabiedrības labi izprot, ko nozīmē ES ārējā robeža un cik svarīgi to sargāt kopīgiem pūliņiem. D. Sasoli pauda gandarījumu, ka š. g. maijā gaidāma Latvijas Valsts prezidenta uzruna un vizīte Eiropas Parlamentā.

Source: President of Latvia in Latvian