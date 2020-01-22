Антон Инюцын: «По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Израилем превысил 5 млрд долларов, из которых половина пришлась на энергетический сектор»

Source: Russia Ministry of Energy

Иерусалим (Израиль), 22 января. – В преддверии визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Израиль состоялась рабочая встреча в рамках работы Смешанной Межправительственной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. От Минэнерго России в переговорах принял участие Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия России с Израилем, в том числе в энергетике. Было отмечено, что по итогам 2019 года товарооборот между странами превысил 5 млрд долларов, из которых половина пришлась на энергетический сектор.

Антон Инюцын подчеркнул, что в настоящее время важно сосредоточиться на реализации возможных проектов с большей добавленной стоимостью нежели нефть и нефтепродукты.

«Израильской стороной обозначен высокий потенциал в участии российских компаний в области использования природного газа в качестве моторного топлива, а также газификации промышленных объектов в Израиле. Также перспективным направлением мы видим цифровизацию в сфере электроэнергетики, где мы готовы представить израильским партнерам ряд инновационных технологий, которые успешно внедрены в России», – сказал Антон Инюцын.

Замминистра добавил, что высоки потенциалом обладает взаимодействие России и Израиля в сфере геологоразведки, услуг в области строительства новых и модернизации существующих объектов генерации, а также поставок оборудования российского производства.

Также в рамках переговоров состоялось заседание Российско-Израильского бизнес-диалога, в котором приняли участие более 30 крупных компаний, предпринимателей, инвесторов в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

MIL OSI