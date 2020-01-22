А. Клишас представил отчет о работе Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета СФ в 2019 году воспользовались правом законодательной инициативы 22 раза, сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил на заседании палаты отчет Комитета СФ о работе за 2019 год.

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Сенатор сообщил, что Комитет СФ рассмотрел 530 законов. «Ряд из этих законов были резонансными, они вызвали в обществе и в Парламенте живую дискуссию. Мы стараемся отвечать на запросы, которые посылает нам общество, и отвечать на вопросы граждан, вести разъяснительную работу о том, в чем заключается содержание законов, которые мы принимаем».

Сенатор подчеркнул важность начатой в 2019 году совместно с Правительством работы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях. «Он находится в высокой степени готовности, надеюсь, что мы рассмотрим его, может быть, до конца весенней сессии».

По словам парламентария, члены Комитета СФ воспользовались правом законодательной инициативы 22 раза, 17 законов приняты.

Андрей Клишас остановился на работе, связанной с изменениями в Конституцию. Он напомнил, что несколько членов СФ вошли в Рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Сенатор подчеркнул, что во внесенный законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» могут вноситься поправки ко второму чтению.

«Мы готовы собирать все предложения, дополнения», — сказал парламентарий.

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