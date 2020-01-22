А. Турчак провел встречу с Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Р. Хаддадом

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы межпарламентского и межрегионального сотрудничества.
Заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом.
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Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы межпарламентского и межрегионального сотрудничества.
Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Риад Хаддад
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Андрей Турчак
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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом
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Андрей Турчак считает необходимым укреплять и развивать межпарламентские связи между Россией и Сирией.
Вице-спикер СФ уверен, что межрегиональное сотрудничество между странами будет способствовать восстановлению экономики САР.
Риад Хаддад также отметил важность развития российско-сирийских отношений в самых разных направлениях.