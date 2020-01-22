А. Турчак провел встречу с Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Р. Хаддадом

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы межпарламентского и межрегионального сотрудничества.

Заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом.

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В беседе принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы межпарламентского и межрегионального сотрудничества.

Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Риад Хаддад

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Андрей Турчак

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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Встреча Андрея Турчака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом

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Андрей Турчак считает необходимым укреплять и развивать межпарламентские связи между Россией и Сирией.

Вице-спикер СФ уверен, что межрегиональное сотрудничество между странами будет способствовать восстановлению экономики САР.

Риад Хаддад также отметил важность развития российско-сирийских отношений в самых разных направлениях.

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