Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко представил коллективу Минспорта России нового Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 января, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко представил коллективу Минспорта России нового Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Во вторник, 21 января, Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Дмитрия Чернышенко – Вице-премьером России, а Олега Матыцина – Министром спорта Российской Федерации.

В ходе встречи Дмитрий Чернышенко сказал: «В федеральном послании Президента Российской Федерации особое внимание уделяется здоровому образу жизни, занятиям спортом. Это то, чем занимаетесь вы – регулируете государственную политику. Вы знаете, что массовый спорт является основой пирамиды, которая приведёт к высшим достижениям спортивных результатов, которые мы так любим и всегда ждём. Мы незамедлительно должны сделать всё, чтобы был заметен эффект для наших граждан».

«Я очень хорошо отношусь и к Павлу Колобкову (возглавлявшему ведомство с 19 октября 2016 года по 21 января 2020 года – прим. ред.), и к вашим предыдущим руководителям, знаю их давно, вы меня тоже хорошо знаете, – продолжил Вице-премьер. – Я думаю, что минимум 15 лет я со многими работал на разных проектах. Современные требования диктуют нам увеличить эффективность нашей работы и взять на себя личную и персональную ответственность за тот результат, который мы должны продемонстрировать».

«Некоторые параметры, такие как количество занимающихся спортом в национальном проекте «Демография», вам известны – 55 процентов, – акцентировал Дмитрий Чернышенко. – Эту задачу нам поставил Президент России. Есть новые задачи, которые поставил Председатель Правительства. Они для улучшения здоровья нации».

«Нас с Олегом Васильевичем объединяет не только преданность спорту и то, что мы много в этой области приложили усилий и достигли результатов, но и то, что мы знаем, что такое организация крупнейших международных соревнований и глобальных событий, которые привлекают внимание мировой аудитории и срок организации которых невозможно отложить или перенести, – заявил Вице-премьер. – За организацию этих больших событий мы получили наивысшие оценки у нас в стране и за рубежом. Один из факторов признания эффективности работы Олега Матыцина вы знаете лучше меня – он президент Международной федерации студенческого спорта. Помимо этого, у него огромный академический багаж. Он долгое время работал и возглавлял Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. У него сейчас есть невероятный шанс реализовать свой академический и практический опыт, чтобы наш спорт поднять на большую высоту. Вместе с Олегом Васильевичем мы добьёмся этих целей. У него абсолютная свобода действий в принятии решений, формировании команды, а также создании стратегии развития нашего спорта, чтобы мы могли показывать высшие результаты и развивать массовый спорт. Уверен, вы его примите с радостью. Обещаю вам поддержку и законодательную, и моральную. Использую слоган, который мы когда-то использовали – «Вместе мы победим!». И ещё одна из задач, которая стоит перед Олегом Васильевичем – возвращение России позиций на международной спортивной арене как стране, свободной от допинга. Эту задачу нам тоже поставил Президент России, и мы будем над ней работать. В добрый путь!».

В свою очередь Олег Матыцин отметил: «Как человек с определённым жизненным и профессиональным опытом, я постараюсь вместе с моими коллегами – командой Министерства спорта оправдать оказанный мне кредит доверия в реализации тех стратегических задачах, о которых в послании сказал Президент Российской Федерации и которые были озвучены Председателем Правительства Российской Федерации. Нам предстоит сделать очень многое. Дмитрий Николаевич определил приоритеты, которые должны составлять основу работы Министерства. Это, безусловно, выработка стратегической линии работы в отрасли, координация деятельности всех организаций (региональных, общественных)».

«Стоящие перед нами задачи основаны на общей глобальной стратегии нашего государства, в приоритете – здоровье нации, здоровье будущего поколения, чистый спорт, всемерная защита наших спортсменов, обеспечение максимально комфортных условий для реализации их потенциала. Дети – это будущее нашей великой страны, их достижения и комфорт обеспечат устойчивое развитие России», – подчеркнул Министр.

«Я выражаю признательность Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации за оказанное мне высокое доверие. Уверен, нам будет не стыдно за результаты, которые, надеюсь, в самое ближайшее время будут ощутимы. Дмитрий Николаевич использовал слоган «Вместе мы победим!», хочу добавить: «Там, где мы, там всегда победа!», – заключил Олег Матыцин.

Фото: Александр Александров, Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI