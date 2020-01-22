Встреча со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Хочу вас всех поприветствовать и… Сегодня какое число? 22-е. «21-е», – говорят. (Смех.) Как улетели куда-то.

Скоро Татьянин день, поэтому я в преддверии этого студенческого праздника хочу вас поздравить: поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником. И желаю вам всего самого доброго.

Я знаю, что у вас проходит конференция, она стала ежегодной, как только что мне было сказано. Вы обсуждаете самые разные вопросы.

Нам очень бы хотелось, чтобы вы как выпускники «Сириуса» двигались семимильными шагами вперёд, чтобы ваши личные планы и надежды личностного, профессионального роста совпадали с трендами развития страны. Я уже не первый раз встречаюсь с теми, кто в «Сириусе» учится, знаю, что, как правило, так оно и есть. Это очень важно для нас всех: для вас, для вашего успеха, для страны важно. Потому что то, что сейчас происходит – вы лучше, чем я, можете, наверное, рассказать каждому, что происходит в мире инноваций, в мире технологий, перед какими вызовами стоят практически все страны мира и наша страна тоже. Очень важно, чтобы эти вызовы мы прошли легко, с удовольствием и с максимальным результатом.

Мы в ближайшее время планируем провести и Совет по науке, и президиум Госсовета, посвящённый той же самой теме – развитию науки, инноваций. Сделаем это совмещённо, будет большое количество моих коллег из регионов, из числа членов нового Правительства, из специалистов. Мы пригласим туда и представителей студенчества, научной среды. Кстати говоря, у нас наука молодеет, что меня очень радует. Будем обсуждать все темы, которыми вы занимались и занимаетесь сейчас.

Поэтому я воспользовался этим случаем, когда вы проводите эту конференцию (много приехало сюда молодых людей, ваших преподавателей), чтобы поговорить на темы, которые вас волнуют, в надежде на то, что я смогу это использовать, и буду иметь это в виду, когда мы будем проводить эти совмещённые крупные мероприятия, для того, чтобы корректировать нашу политику в области науки и образования.

На этом вступительное слово закончено, давайте перейдём к обсуждению предложенных тем.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI