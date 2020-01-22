В Краснодаре прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении двоих застройщиков, обвиняемых в хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 290 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Западного административного округа г. Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительного сговору).

По версии следствия, указанные злоумышленники в период с октября 2014 года до 14 мая 2018 года осуществляли привлечение денежных средств граждан ЖСК «Лондон-Парк». При этом с целью придания видимости строительства часть средств направляли на осуществление строительства двух многоквартирных домов в г. Краснодаре. В то же время объем направленных денежных средств был заведомо недостаточен для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию.

Также обвиняемые скрывали от граждан информацию об отсутствии права собственности на земельный участок, на котором осуществлялось строительство.

В результате преступных действий указанных лиц более 400 гражданам причинен ущерб на общую сумму более 290 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

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