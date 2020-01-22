Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на открытии весенней сессии 2020 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии весенней сессии 2020 г.

«Сегодня мы открываем не только очередную парламентскую сессию, но и, по сути, новый этап развития российского государственного строительства и отечественного парламентаризма», — отметила глава СФ.

Она напомнила, что ровно неделю назад было оглашено Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. «Глава государства чётко обозначил ориентир предстоящей работы, подчеркнув, что «величие России заключается в гармонии сильной державы и благосостояния людей». Убеждена, что сегодня мы располагаем всеми ресурсами, необходимыми для достижения этой цели», — сказала Валентина Матвиенко.

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Председатель СФ подчеркнула, что Совет Федерации незамедлительно откликнулся на инициативы Президента. «Нами был оперативно подготовлен Перечень поручений по реализации Послания. Вчера он утверждён на Совете палаты. Благодарю все комитеты, первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Фёдорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики за эту работу».

По словам главы СФ, Перечень поручений — главный приоритет, основная «дорожная карта», на основе которой должна быть выстроена предстоящая работа Совета Федерации.

Другим важнейшим событием в политической жизни страны стало обновление состава Правительства России, продолжила Валентина Матвиенко. Она отметила, что Председатель Правительства Михаил Мишустин — опытный, образованный, современно мыслящий человек с серьёзным опытом государственной службы. «Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с Председателем Правительства и новым составом кабинета министров».

Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с Председателем Правительства и новым составом кабинета министров

Глава СФ напомнила, что в понедельник Президентом внесён проект закона РФ о поправке в Конституцию, которым серьёзно обновляется конструкция взаимоотношений между ветвями власти. «Убеждена, что эти изменения отвечают назревшим потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, а также внешним вызовам. Поправками повышается роль парламента в нашей политической системе. Совет Федерации получает новые, весьма существенные полномочия», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер СФ сообщила, что уже начато обсуждение вопросов реализации новых полномочий верхней палаты парламента. В первую очередь, это консультации при назначении руководителей силовых, правоохранительных министерств и ведомств, региональных прокуроров, а также участие в процедуре отрешения от должности судей Конституционного и Верховного судов, кассационных и апелляционных судов. Валентина Матвиенко попросила профильные комитеты, не затягивая, проработать соответствующие предложения в части механизмов реализации указанных полномочий, а заместителя Председателя СФ Юрия Воробьёва – взять на себя координацию этой работы.

Председатель СФ отметила, что одна из предложенных главой государства поправок касается запрета на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности.

«Давно назревшая проблема. И она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции. Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе, и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству, особенно с учётом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», — полагает Валентина Матвиенко.

Она попросила Комитет СФ по международным делам проработать этот вопрос. «Речь должна идти не об «охоте на ведьм», а о надёжном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Касаясь отдельных направлений предстоящих изменений в Конституцию, глава СФ отметила важность усиления роли субъектов Федерации и губернаторов через придание конституционного статуса Государственному Совету. «Точные параметры работы Госсовета будут определены отдельным федеральным законом. При этом, как подчеркнул Президент, Совет Федерации останется палатой регионов, и никакого дублирования функций здесь не будет», — указала Валентина Матвиенко.

По ее словам, также принципиальное значение имеет инициатива по созданию единой системы публичной власти. Это значит, что в самое короткое время необходимо будет провести аудит полномочий и на основе такого фундаментального анализа перенастроить существующие механизмы, укрепив институт местного самоуправления, в том числе и с финансовой точки зрения.

«Послание Президента не оставляет ни малейших сомнений в том, что социальная политика остаётся абсолютным приоритетом государства», — сказала спикер СФ.

«Чтобы все предложенные меры заработали в полную силу, необходимо с учётом озвученных в Послании инициатив внести коррективы в наши законопроекты о здоровом и безопасном детском питании, о многодетных семьях, об охране здоровья детей в образовательных организациях и целый ряд других», — считает Валентина Матвиенко. Она попросила заместителя Председателя СФ Галину Карелову КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области взять этот вопрос под личный контроль.

В соответствии с содержанием Послания должен быть выстроен новый этап реализации Десятилетия детства. Тем более что сейчас готовится план мероприятий на период до 2023 года, добавила глава СФ.

По мнению Председателя СФ, важнейшее значение для достижения целей социального и экономического развития имеет успешная реализация национальных проектов. «Приходится признать, этот процесс оказался более сложным, чем виделось вначале. Анализ проделанной работы показал, что сегодня необходимо свести к минимуму бюрократические процедуры, продолжить изучение и распространение уже накопленного положительного опыта в субъектах Федерации, скорректировать механизмы доведения финансовых потоков до их адресатов».

Как отметила Валентина Матвиенко, в Послании подчеркивалось, что для увеличения доходов россиян необходимы структурные изменения экономики. «Добиться этого можно только при увеличении объёма инвестиций. В связи с этим необходимо ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений».

По словам главы СФ, важную роль в привлечении инвестиций будет иметь решение о компенсации регионам из федерального бюджета двух третей потерь от введения инвестиционного налогового вычета. Для этого понадобится корректировка федерального бюджета, правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов.

Коснувшись вопроса внедрения современных технологий, спикер СФ сообщила, что подготовленный сенаторами законопроект по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности во многом позволяет решить эту задачу. «Прошу Комитет по науке, образованию и культуре до апреля обеспечить его принятие».

«В Послании поставлена задача завершить в этом году реформу контрольно-надзорной деятельности. Уже проделана большая работа для отмены устаревших нормативных актов. В оперативные сроки необходимо в тесном контакте с новым составом Правительства и коллегами из Государственной Думы принять ключевые законы в этой сфере. Новая система должна стать основой для «умного» контроля с акцентом на профилактику нарушений, а не наказание бизнеса», — считает Валентина Матвиенко.

Необходимо ускорить принятие внесённых членами палаты законопроектов о цифровых финансовых активах и о совершенствовании деятельности цифровых платформ, продолжила глава СФ.

«Также в эту сессию мы должны принять важный законопроект, который обеспечивает возможность блокировки сайтов, распространяющих с нарушением законодательства информацию о финансовых услугах. Он подготовлен в Совете Федерации по поручению Президента России. Отмечу, что этот законопроект ни в коем случае не направлен на борьбу с открытостью Интернета. Его главная цель — связать руки кибермошенникам».

По словам Валентины Матвиенко, принципиальное значение будет иметь проект «Доступный Интернет». «Заместителю Председателя СФ Андрею Турчаку, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области профильному Комитету и Совету по развитию цифровой экономики необходимо принять самое деятельное участие в его подготовке».

Председатель СФ полагает, что в условиях, когда внешнеполитическая обстановка остаётся непростой, необходимо принимать все меры для защиты нашего суверенитета. «Поэтому предложение Президента о закреплении верховенства Конституции в российском правовом пространстве, безусловно, крайне своевременно. При этом мы продолжим развивать конструктивное взаимодействие с зарубежными партнёрами как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций. Традиционно это зона ответственности заместителя Председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова». УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

В нынешнем году Россия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Это хороший ресурс для расширения наших связей с парламентами государств, входящих в эти объединения. Продолжим укреплять сотрудничество и с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу, подчеркнула глава СФ.

Валентина Матвиенко отметила, что в 2020 г. Россия и весь мир будут праздновать 75-летие Великой Победы. Нами сформирован план мероприятий, каждое из которых, убеждена, будет организовано на высочайшем уровне.

«К сожалению, в канун великого юбилея продолжаются попытки очернить историю войны, поставить на одну доску советских воинов-освободителей и гитлеровцев. В Послании Президент объявил о создании крупнейшего комплекса архивных материалов по Второй мировой войне, которые будут доступны не только для наших граждан, но и для всего мира. Прошу наш Комитет по международным делам подключиться к этой важной работе», — сказала спикер СФ.

«Говоря о предстоящем юбилее, хочу напомнить, что ни один ветеран ни в одном регионе не должен остаться без внимания, все их просьбы должны быть исполнены», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава СФ указала, что все принимаемые законы должны приносить реальную, осязаемую пользу стране и людям. При этом не менее важно, чтобы граждане знали о том, какие возможности дают новые законы. «Нужно использовать все форматы, чтобы наша работа была понятна людям, чтобы они видели её результаты в своей жизни, давали свою оценку, высказывали предложения».

«По‑другому просто невозможно выйти на новые рубежи развития, достичь главной цели всей нашей работы — обеспечение достойной жизни граждан. Я имею в виду не только материальное благосостояние людей, но их права, свободы, культурные, духовные и другие общественные запросы», — добавила Председатель СФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что предстоящая сессия не будет обыкновенной. «Президентом задан высокий темп работы. Жду от каждого из вас полной самоотдачи и высокого профессионализма».

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