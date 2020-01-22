В. Матвиенко представила И. Краснова членам Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Органы прокуратуры могут помочь в обеспечении успешного социально-экономического развития нашей страны, считает В. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга представила членам Коллегии Генеральной прокуратуры РФ и начальствующему составу органов прокуратуры России нового Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, чью кандидатуру одобрили сегодня сенаторы на заседании верхней палаты.

«Игорь Краснов знает задачи прокуратуры, он работал в следственных органах, имеет колоссальный опыт и высокие профессиональные качества», — сказала Валентина Матвиенко.

«В любом деле должна быть преемственность. Нужно бережно сохранять опыт и кадровый потенциал органов прокуратуры. В то же время, необходимо свежим взглядом посмотреть, какие новые формы работы можно внести, где повысить эффективность, в большей мере используя имеющийся у прокуратуры потенциал», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Нужно бережно сохранять опыт и кадровый потенциал органов прокуратуры

Председатель СФ выразила уверенность, что органы прокуратуры могут помочь в обеспечении успешного социально-экономического развития нашей страны и благополучия ее граждан.

«Убежден, что совместно мы активно продолжим работу на благо общества и государства», — сказал Игорь Краснов.

Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за многолетнюю плодотворную деятельность по укреплению законности и правопорядка, повышения роли прокуратуры.

«Репутация органов прокуратуры очень высока. За годы, которые вы возглавляли Генеральную прокуратуру Российской Федерации, сделано много», — сказала глава СФ.

Юрий Чайка отметил высокий профессиональный уровень работников прокуратуры.

«Все решения всегда принимались в соответствии с буквой Закона», — подчеркнул он.

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