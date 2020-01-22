Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении два законопроекта Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 января. – Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива». Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

По её словам, Правительство Российской Федерации предлагает исключить из закона “Об электроэнергетике” возможность применения к генерирующим объектам, функционирующим на основе использования торфа, мер поддержки, аналогичных мерам, предусмотренным для объектов по производству электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.

Анастасия Бондаренко подчеркнула, что инициатива обсуждалась с собственниками генераций. Замглавы энергетического ведомства обратила внимание, что действующие сегодня меры поддержки существуют не в виде дотаций из федерального бюджета, а в форме поддержки таких объектов генерации за счет иных субъектов внутри рынка. Кроме того, торф как вид энергоносителя представляет из себя разновидность органического ископаемого топлива и не относится к возобновляемым источникам энергии.

«Производители электрической энергии, в том числе вырабатываемой на основе использования торфа, имеют возможность эффективно конкурировать с иными источниками энергии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой переработке торфяного топлива, повышения технико-экономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электрическую энергию. Таким образом, целесообразности в реализации дополнительных специализированных мер по поддержке использования торфа в качестве топлива сейчас не усматривается», – сказала Анастасия Бондаренко.

В рамках пленарного заседания Государственной Думы Российской Федерации был также рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 9 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Согласно документу, предлагается создание зон безопасности вокруг отдельных объектов ТЭК.

«Это обусловлено необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус. В первую очередь, это относится к объектам Крымского энергомоста и магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым», которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием в подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми нормами», – пояснила Анастасия Бондаренко. Размеры зон и способы обеспечения безопасности будет определять Правительство Российской Федерации, осуществлять защиту объектов – Росгвардия.

По словам заместителя Министра, ко второму чтению документа будет представлен акт Правительства Российской Федерации с перечнем всех объектов. Законопроект был поддержан в первом чтении.

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