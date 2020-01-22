Г. Карелова: Совет Федерации оперативно включился в работу по реализации Послания Президента РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Все положительные изменения в социальной сфере граждане должны почувствовать в ближайшее время, считает вице-спикер СФ.

Поручения Президента РФ должны быть исполнены в кратчайшие сроки, и Совет Федерации оперативно включился в эту работу. Об этом заявила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Президент РФ в Послании подчеркнул, что социальная политика остается важнейшим государственным приоритетом. Для эффективного выполнения всех поставленных задач, реализации целого комплекса первоочередных мер поддержки семей необходимо совершенствовать действующее законодательство. Совет Федерации уже начал активную деятельность в этом направлении. Речь идет о внесении поправок в федеральный бюджет, в законопроекты о детском питании, многодетных семьях и многие другие», — сказала вице-спикер СФ, напомнив, что соответствующие поручения были даны Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе открытия весенней сессии.

«Надеюсь, что позитивные изменения в социальной сфере граждане смогут ощутить в ближайшее время. Ведь уже в марте Правительство РФ должно разработать нормативную правовую базу, необходимую для начисления материнского капитала с первого января этого года».

Только оперативное и слаженное взаимодействие как федеральных, так и региональных органов государственной власти позволит преодолеть демографический вызов, о котором говорил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию, подчеркнула Галина Карелова.

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