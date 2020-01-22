Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Республика Беларусь22.01.2020 14:45

Заседание Межгосударственного совета по космосу

В г. Минске (Республика Беларусь) сегодня, 22 января 2020 года, делегация Госкорпорации «Роскосмос» под руководством генерального директора Дмитрия Рогозина приняла участие в первом заседании Межгосударственного совета по космосу. Он является органом отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ, осуществляющего свою деятельность в пределах своих полномочий и являющегося подотчетным Совету глав правительств СНГ.

Заседание проводится в рамках Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В нем приняли участие члены совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Республика Армения приняла участие в заседании в качестве наблюдателя. Сторонами утвержден Регламент и план работы совета на 2020 год и подписаны соответствующие решения.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы в области совместного исследования и использования космического пространства в мирных целях:

интеграция наземных инфраструктур государств — участников СНГ, использующих сигналы системы ГЛОНАСС;

реализация проекта «Исследование и разработка научно-технических и технологических решений в части создания сервисов Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории России и государств — участников СНГ;

нормативно-техническое обеспечение совместно реализуемых проектов государств — участников СНГ;

использование инфраструктуры Республики Казахстан в целях обеспечения полного технологического цикла от проектирования и производства до запуска и эксплуатации космических систем различного назначения и создание совместной группировки спутников дистанционного зондирования Земли в интересах государств — участников СНГ;

разработка систем мониторинга техногенного засорения околоземного космического пространства, международно-правовых механизмов деятельности по предупреждению образования и активному удалению космического мусора, а также возможность использования имеющихся астрофизических обсерваторий в государствах — участниках СНГ в целях их применения в различных областях исследования космического пространства, включая астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-кометной опасности;

участие государств — участников СНГ в деятельности Евразийской технологической платформы «Космические и геоинформационные технологии — продукты глобальной конкурентоспособности» и Межгосударственной программе «Интегрированная система государств — членов Евразийского экономического союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли»;

консолидация усилий и выработка единой позиции, отвечающей национальным интересам государств — участников СНГ, по вопросам, входящим в повестку дня Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов, включая тематику обеспечения безопасности космических операций и долгосрочной устойчивости космической деятельности;

о создании и перспективах деятельности научного совета по космосу Международной ассоциации академий наук.

Проведение очередного заседания совета запланировано на осень 2020 года в Республике Казахстан.

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