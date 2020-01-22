Новые успехи россиян на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Source: Russia Ministry of Sport

21 января на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) российские спортсмены выиграли две медали.

В лыжной гонке на 10 км классическим стилем победу одержал россиянин Илья Трегубов. Он преодолел дистанцию за 26 минут 40,5 секунды. Серебряную награду завоевал немец Элиас Кек (+45,0). «Бронзу» взял американец Уилл Кох (+49,0).

В смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу / ски-кроссу, в которых принимали участие два сноубордиста (юноша и девушка) и два лыжника-фристайлиста (юноша и девушка), россияне Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин и Андрей Горбачёв стали серебряными призёрами. Победили швейцарцы Анук Дёриг, Мари Каролин Криста, Валерио Юд и Робин Тиссьер. Бронзовые награды в активе немцев Лилит Кюнерт, Нины Вальдербах, Нильса Конрадта и Себастьяна Файта.

В общекомандном зачёте сборная России остаётся на втором месте с девятью золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми медалями. Лидируют швейцарцы (10-6-8), на третье место поднялись японцы (7-6-1).

В III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены 14-18 лет из более 70 стран. Разыгрываются медали в 16 видах спорта. Соревнования завершатся 22 января.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Илью Трегубова, Марию Ерофееву, Анастасию Привалову, Евгения Генина, Андрея Горбачёва, а также их тренеров с наградами ЮОИ-2020 и желает удачи и новых достижений!

Фото: Служба информации ОКР

Пресс-служба Минспорта России

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