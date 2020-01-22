О. Мельниченко рассказал о приоритетных направлениях деятельности Комитета в прошедшем году

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы заслушали Отчет председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В ходе 472-го заседания Совета Федерации был представлен Отчет Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера о работе за 2019 г.

По этому вопросу выступил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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Основные позиции работы Комитета в 2019 году подробно изложены в Отчете, который размещен на сайте СФ, сообщил сенатор.

В своем выступлении Олег Мельниченко остановился на приоритетных направлениях деятельности Комитета за отчетный период.

Комитет принял активное участие в реализации Послания Президента России Федеральному Собранию. В рамках этой работы Комитетом проведены мероприятия по вопросам сокращения межрегиональных социально-экономических диспропорций, создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, формирования комфортной городской среды, развития малых городов и исторических поселений.

«При этом мы сконцентрировались на выработке предложений по системному решению проблем пространственного развития страны. Во многом благодаря позиции Комитета в Стратегию пространственного развития включена задача по сокращению уровня межрегиональных различий», — сказал глава Комитета СФ.

Олег Мельниченко проинформировал, что Комитет активно включился в работу по дополнению федеральных проектов мероприятиями в области развития региональной транспортной инфраструктуры. Так, был поставлен вопрос о разработке направлений развития автомагистралей, соединяющих приграничные геостратегические территории, расположенные на юге Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского макрорегионов.

Сенатор рассказал, что в прошедшем году Комитет продолжил работу по вопросам развития Арктической зоны и Дальнего Востока, обратив внимание на необходимость установления взаимосвязи перспективного плана развития ТОРов (территорий опережающего социально-экономического развития) с документами стратегического и территориального планирования.

По его словам, в области жилищной политики и градостроительной деятельности приоритетным направлением деятельности Комитета стала работа по совершенствованию национального проекта «Жилье и городская среда». Комитет принял активное участие в разработке законодательных предложений, направленных на обеспечение реализации этого проекта. «В результате этой работы введены новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также установлены возможности выплаты гражданам – членам ЖСК, возмещения за недостроенное жилье.

Олег Мельниченко указал и на принятые законы, направленные на повышение защиты жилищных прав и законных интересов граждан. В частности, введен запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц, закреплены основы формирования обязательной системы страхования жилых помещений.

По вопросам местного самоуправления парламентарий отметил решение о введении нового вида муниципального образования – муниципального округа. «Эта новация должна способствовать складыванию единой практики территориальной организации местного самоуправления и улучшению финансового положения населенных пунктов», — считает он. «В истекшем году одно из заседаний Совета по местному самоуправлению при СФ было посвящено вопросам участия органов местного самоуправления в реализации национальных проектов, что позволило нам выработать предложения по активному вовлечению муниципальных образований в решение задачи по достижению поставленных целей стратегического развития страны».

Отдельно глава Комитета СФ сказал о проведении Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. В 2019 году участие в данном формате приняли 11 регионов. «По каждому региону приняты итоговые постановления, и Комитет проводит контроль за их реализацией. Рассмотрение острых вопросов реализации постановлений мы стали выносить на расширенные заседания Комитета, что повысило эффективность этой работы».

При этом Олег Мельниченко подчеркнул, что показатель реализации постановлений близится к 90 процентам. Он привел самые яркие примеры этой работы. Так, в Республику Бурятия направлены субсидии из федерального бюджета на создание дополнительных мест в 9 образовательных организациях (3,89 млрд рублей), Республике Мордовия предоставлены средства федерального бюджета на строительство детской поликлиники и онкологического диспансера в городе Саранске (541,4 млн рублей), по Ярославской области в федеральный проект «Оздоровление Волги» включены мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а Ямало-Ненецкому автономному округу из федеральной собственности региону переданы земельные участки для реализации проекта по реконструкции аэропорта в городе Новый Уренгой.

Олег Мельниченко добавил, что в 2019 году Комитет обеспечил деятельность пяти Советов при Совете Федерации в области местного самоуправления, градостроения и ЖКХ, развития Дальнего Востока, Байкальского региона, Арктики и Антарктики, в сфере межнациональных отношений и взаимодействий с религиозными организациями.

Сенатор особо отметил участие Комитета в подготовке и проведении Шестого форума регионов России и Беларуси. «В рамках Форума мы провели заседание секции № 6 на тему «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства», а также подготовили процедуру торжественного подписания 21 документа о сотрудничестве».

Также в рамках проведения V Международного гуманитарного Ливадийского форума Комитет принял участие в подготовке совещания на тему «Повышение роли национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений в укреплении единства многонационального народа России».

Олег Мельниченко сообщил, что в 2020 г. Комитет будет проводить работу по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в том числе в части построения эффективной системы взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти, расширения реальных возможностей местного самоуправления, установления правовых основ инициативного бюджетирования, создания возможностей для активного вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления, решения жилищных проблем в поселках и малых городах, на Дальнем Востоке.

«В год 75-летия Победы Комитет запланировал проведение работы по вопросам сохранения исторической памяти о роли народов Советского Союза в освобождении человечества от фашизма и недопущения исторической фальсификации истории Второй мировой войны», — подчеркнул законодатель.

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