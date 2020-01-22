Перед сенаторами выступил ректор Открытого экологического университета МГУ имени М.В. Ломоносова В. Петросян

Source: Russia – Council of the Federation

Его доклад был посвящен первым результатам реализации реформы с твердыми коммунальными отходами.

По представлению Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках «Времени эксперта» перед сенаторами выступил доктор химических наук, ректор Открытого экологического университета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Петросян. Он рассказал о первых результатах и проблемах реализации реформы с твердыми коммунальными отходами.

Смотрите также

По словам эксперта, ситуация с твердыми бытовыми отходами (ТКО) в последнее десятилетия складывалась очень напряженно не только в России, но и во всем мире.

Как отметил Валерий Петросян, свалки – химические бомбы замедленного действия, которые негативно воздействуют на здоровье человека и на окружающую среду.

«Весь развитый мир идет по пути уничтожения свалок и недопущения образования новых».

Анализ ситуации в России и в мире показал, что необходима новая система управления ТКО, считает эксперт.

Он призвал к использованию замкнутого цикла неорганических отходов. «Таким образом, осуществляется принцип рационального природопользования, то есть расходования природных ресурсов, песка, руды, древесины. Цель — научиться разделять все десять видов пластика и, соответственно, их перерабатывать».

Валерий Петросян привел цифры скопления ТКО в России. По его словам — составляет от 250 до 270 килограммов ТКО в год на каждого жителя страны.

«При этом, — продолжил эксперт, — пищевые и растительные (биоорганические) отходы могут быть переработаны в компост».

Валерий Петросян подчеркнул необходимость увеличения раздельного сбора отходов, строительства специальных центров их переработки.

Эксперт обратил внимание на принципы циклической экономики как устойчивого пути развития любого государства. «Сознание на уровне циклической экономики получило признание во всем мире».

Специалист также затронул тему экологического образования и просвещения граждан России.

MIL OSI