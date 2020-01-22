Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Совет Федерации22.01.2020 16:10

Совет Федерации одобрил соглашение с Анголой о сотрудничестве в космической сфере

На заседании Совета Федерации Российской Федерации единогласно одобрен Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», принятый Государственной Думой Российской Федерации на заседании 21 января 2020 года.

Межгосударственное соглашение подписано в Москве 4 апреля 2019 года в рамках государственного визита Президента Республики Ангола в Российскую Федерацию.

Документ стал правовой основой для развития российско-ангольского сотрудничества в области космической деятельности в мирных целях с учетом заинтересованности обеих сторон и отвечает задачам развития уровня сотрудничества с африканскими государствами, что было особо отмечено Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по итогам саммита «Россия — Африка», прошедшего в октябре 2019 года в Сочи.

Соглашение позволяет организовать двустороннее сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли из космоса и применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса в целях социально-экономического развития Анголы, космической связи и использования связанных с ней информационных технологий и услуг, обновления кадастровых сведений в отношении картографических данных на территории Республики Ангола в соответствии с информацией, полученной с космических аппаратов; использования данных, получаемых с космических аппаратов, в целях подготовки краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды; услуг по запускам космических аппаратов в интересах Анголы, подготовки и переподготовки специалистов для космической отрасли Анголы (инженеры, специалисты по обработке космических данных).

Первым итогом совместной работы сторон в рамках соглашения станет размещение беззапросной радиотехнической измерительной станции системы «ГЛОНАСС» (БИС «ГЛОНАСС») на территории станции космической связи «Фунда», расположенной близ города Луанда в Анголе, что повысит точность навигационной космической системы «ГЛОНАСС».

В настоящее время Госкорпорация «Роскосмос» совместно с МИД России также развивает сотрудничество в области космической деятельности с рядом других африканских стран, таких как Алжир, Египет, Республика Зимбабве и др.

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