Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Республика Беларусь22.01.2020 10:30

Соглашение между Роскосмосом и Национальной академией наук Беларуси

На полях первого заседания Межгосударственного совета по космосу 21 января 2020 года в г. Минске (Республика Беларусь) в ходе встречи генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым подписано Соглашение между Роскосмосом и Национальной академией наук Беларуси о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Соглашение подготовлено с целью определения правовой и организационной основ целевого использования российских аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №№ 1, 3, 4, 5, 6, «Канопус-В-ИК» и Белорусского спутника в интересах устойчивого обеспечения российских и белорусских потребителей данными ДЗЗ и продуктами их обработки и подписано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 2997-р.

Соглашением предусматривается расширение возможностей действующей орбитальной группировки в составе российского спутника «Канопус-В» № 1 и БКА (Соглашение между Федеральным космическим агентством и Национальной академией наук Республики Беларусь о порядкеи условиях целевого использования и управления орбитальной группировкой ДЗЗ в составе российского космического аппарата «Канопус-В» и белорусского космического аппарата ДЗЗ от 21 января 2009 г.) путем использования информационного ресурса российских спутников «Канопус-В» №№ 3, 4, 5, 6 и «Канопус-В-ИК». Использование информационного ресурса российских аппаратов «Канопус-В» №№ 3, 4, 5, 6 и «Канопус-В-ИК» стороны будут осуществлять на основе нормативной базы, созданной в процессе совместного целевого использования «Канопус-В» № 1 и БКА.

Реализация Соглашения будет способствовать достижению целей Федеральной космической программы России на 2016 — 2025 годы в ее действующей редакции. Финансирование совместной деятельности будет осуществляться сторонами в соответствии с законодательством каждого из государств сторон и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

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