23 января Владимир Путин посетит Иерусалим и Вифлеем

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства посетит с рабочим визитом Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, и выступит на проводимом в этой связи международном форуме.

Президент России также примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период Великой Отечественной войны.

Запланированы встречи с Президентом Реувеном Ривлином Ривлин РеувенПрезидент Израиля и Премьер-министром Биньямином Нетаньяху Нетаньяху БиньяминПремьер-министр Израиля , на которых будут рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке.

В тот же день Владимир Путин посетит Вифлеем для переговоров с Президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом Аббас МахмудПрезидент Государства Палестина . Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-палестинского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ближневосточной проблематике.

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