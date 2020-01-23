Благодаря вмешательству управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе возбуждено уголовное дело

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Результатом координирующей роли управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе стало возбуждение уголовного дела в связи с хищением бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников МВД в Республике Ингушетия.

Так, следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) в отношении директора коммерческой организации Республики Ингушетия, который совместно с должностными лицами МВД по республике с декабря 2018 по май 2019 гг. похитил свыше 17 млн рублей бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта по строительству 100-квартирного жилого дома в г. Магасе для сотрудников МВД по Республике Ингушетия.

Иные лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

Ход и результаты расследования уголовного дела будут находиться на контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

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