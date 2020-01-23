Владимир Путин прибыл в Тель-Авив

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин выступит на проводимом в связи с этим международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Президент также примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвящённого подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период Великой Отечественной войны.

Запланированы встречи с Президентом Израиля Реувеном Ривлином Ривлин РеувенПрезидент Израиля , Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Нетаньяху БиньяминПремьер-министр Израиля и Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Кроме того, Владимир Путин посетит Вифлеем для переговоров с Президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом Аббас МахмудПрезидент Государства Палестина .

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