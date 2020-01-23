Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное23.01.2020 19:01

Встреча с отрядом космонавтов Роскосмоса

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 23 января 2020 года встретился с членами отряда космонавтов. Во встрече приняли участие как опытные космонавты Роскосмоса, так и представители набора 2018 года.

В ходе мероприятия руководители, отвечающие за основные направления деятельности Госкорпорации, представили перспективы развития Роскосмоса. Доклады затронули планы отрасли на ближайшие годы, связанные, в первую очередь, с пилотируемой космонавтикой. Были подробно рассмотрены детали новой пилотируемой транспортной системы (ПТК НП «Орёл»), а также используемые при этом новые средства выведения и их конфигурации.

Кроме того, руководством были озвучены основные этапы строительства стартовых комплексов для семейства ракет-носителей «Ангара» и сверхтяжелого класса, а также планы по возведению сопутствующих объектов.

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