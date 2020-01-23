Встреча с Президентом Израиля Реувеном Ривлином

Source: President of Russia – Kremlin

Р.Ривлин (как перведено): Очень большая честь сегодня принимать одного из главных лидеров мира.

Мы встречаем Вас и, конечно же, Министра иностранных дел, который один из главных министров в мире на сегодняшний день.

Господин Президент! Наилучшие пожелания Вам и России. И также благословение Иерусалиму и резиденции Президента.

Мы глубоко взволнованы той самой датой, которую сегодня отмечаем – годовщина освобождения лагеря смерти Освенцим.

Конечно же, на международной арене есть общее понимание, что недопустимы акты проявления антисемитизма, ксенофобии, фашизма.

И конечно, Вы как представитель семьи народов мира и мы также знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где он заканчивается. Естественно, поэтому важно, чтобы мы все вместе боролись против него.

И конечно, эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие.

Господин Президент, мы очень рады Вас приветствовать.

Также хочу высказать большое удовлетворение теми усилиями, которые Вы предпринимаете. Потому что практически каждый наш гражданин является нашим ребенком.

Здесь также присутствует начальник генерального штаба Израиля, который прибыл сюда, чтобы Вас поприветствовать и познакомиться. Естественно, он занял свой пост не только потому, что у него есть выходцы из России.

В.Путин: Это сыграло свою роль. (Смех.)

Господин Президент! Спасибо большое за приглашение.

Для меня, для моих коллег очень важно быть сегодня в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны.

Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это. Это заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы это не исходило.

Красная армия не только освободила Освенцим. Она внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. И советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны.

Что касается трагедии Холокоста, 40 процентов убитых, замученных евреев, – это евреи из Советского Союза. Так что в полном смысле слова, это наша общая с вами трагедия.

Спасибо Вам большое за возможность быть сегодня здесь, вместе с вами.

MIL OSI