В Адыгее по представлению прокурора Майкопского района 18 муниципальных служащих администрации привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного закона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Майкопского района проверила соблюдение антикоррупционного законодательства должностными лицами администрации муниципального образования «Майкопский район».

В ходе проверки выявлены многочисленные факты предоставления муниципальными служащими недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, в ряде случаев ими не были указаны дополнительные источники дохода, данные о недвижимом имуществе, банковских счетах и др.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Майкопского района за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 18 должностных лиц администрации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI