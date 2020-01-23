В Коми юридическое лицо по инициативе прокуратуры оштрафовано за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Усинска Республики Коми провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. По ее итогам за незаконное вознаграждение от имени юридического лица к административной ответственности привлечено ООО «Техноресурс».

Возбуждению дела об административном правонарушении предшествовало изучение материалов уголовного дела, возбужденного в отношении инспектора ГИБДД ОМВД России по г. Усинску в связи с получением им взяток.

Установлено, что директор ООО «Техноресурс» передал сотруднику ГИБДД незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство со стороны получателя взятки, а также непривлечение к административной ответственности водителей предприятия, которые осуществляли перевозку грузов, и за беспрепятственный проезд транспортных средств компании по территории г. Усинска.

Прокурор г. Усинска возбудил в отношении ООО «Техноресурс» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья Девонского судебного участка г. Усинска привлек ООО «Техноресурс» за совершение коррупционного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Бывший сотрудник полиции в октябре 2019 года осужден Усинским городским судом к 8 годам лишения свободы.

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