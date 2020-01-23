В Магаданской области за нарушение антикоррупционного законодательства по инициативе прокуратуры бюджетное учреждение привлечено к административной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы.

Установлено, что в Северо-Эвенский обслуживающий центр был принят на работу бывший муниципальный служащий Комитета финансов администрации Северо-Эвенского городского округа.

Несмотря на это, организация несвоевременно направила сведения о его приеме на работу в муниципальное учреждение.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего). Суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа.

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